Moszkva támad, Belgium pánikol

Az orosz központi bank nem várt: azonnal pert indított, amire a belgák vészfékezéssel reagáltak. Brüsszel most példátlan ultimátumot adott a többi tagállamnak.

Belgium kemény feltételekhez köti támogatását ahhoz az uniós hitelcsomaghoz, amely az Ukrajna számára felajánlani tervezett 210 milliárd eurós – befagyasztott orosz vagyonra épülő – „reparációs kölcsön” alapját adná.

Az Euractiv által megszerzett információk szerint Brüsszel azt követeli, hogy az EU-tagállamok „független és autonóm garanciákat” vállaljanak, amelyek akkor is érvényben maradnak, ha a hitelt később semmissé nyilvánítanák.

A feltétel lényege: Belgium nem akarja saját jogi és pénzügyi kockázatára futtatni a konstrukciót.

A belga érdekek tétje hatalmas, hiszen a befagyasztott orosz eszközök döntő többségét a brüsszeli székhelyű Euroclear kezeli. Nem véletlen, hogy Belgium a jogi védelem maximalizálását követeli. Azt is kikötnék, hogy a Euroclear semmilyen felelősséget ne viseljen a kölcsön nyújtásáért, igazgatói pedig csak „súlyos gondatlanság” esetén legyenek elszámoltathatók - számolt be róla a Mandiner.

A lépést sürgeti az is, hogy az orosz központi bank pénteken közölte: pert indít az Euroclear ellen egy moszkvai bíróságon.

Belgium emellett azt is elvárja, hogy más uniós országok állják a Moszkva által esetlegesen indított perek költségeit, ne kössenek új beruházásvédelmi egyezményeket Oroszországgal, a meglévőket pedig mondják fel.

A háttérben az a 1989-es belga–luxemburgi–szovjet befektetési szerződés áll, amely mindmáig érvényben van, és komoly jogi kockázatot hordozhat, ha Oroszország megtorló lépéseket tesz.

Bár Belgiumot sokszor vádolták azzal, hogy blokkolja a kezdeményezést, a friss, részletes módosító javaslatok arra utalhatnak, hogy az ország hajlandó érdemben tárgyalni.

Ugyanakkor Brüsszel továbbra is azt szorgalmazza, hogy az EU inkább közös adósságkibocsátással támogassa Ukrajnát – ezt viszont jelenleg Magyarország ellenzi, amely magát a „reparációs hitel” ötletét is elutasítja.

Az Európai Tanács jövő heti csúcstalálkozója előtt egyre élesebb a diplomáciai nyomás, hogy kompromisszum szülessen.