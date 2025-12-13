Fico hivatalos levélben üzent hadat Brüsszelnek

Robert Fico szlovák miniszterelnök hivatalos levélben tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács új elnökét, hogy országa semmilyen körülmények között nem támogatja Ukrajna katonai finanszírozását a befagyasztott orosz vagyon terhére. A kormányfő azzal érvelt, hogy az uniós stratégia megbukott, és kormánya nem hajlandó „tízmilliárdokat megszavazni a háborúra” a 2026–2027-es időszakra.

A szlovák kormányfő levelében egyértelművé tette: blokkolni fog minden olyan uniós javaslatot, amely az úgynevezett helyreállítási hitelt katonai célokra fordítaná. Fico álláspontja szerint az EU eddigi stratégiája hibás és hatástalan volt.

Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása […] a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson – fogalmazott a levélben, hozzátéve, hogy tiszteletben tartja más tagállamok szuverenitását, de Szlovákia nem kíván részt venni a fegyvervásárlások finanszírozásában - írta meg a Világgazdaság.

Trumpra és a korrupcióra hivatkozik

Fico döntését saját „békeorientált politikájával” és Donald Trump amerikai elnök kezdeményezéseivel indokolta. Szerinte a befagyasztott orosz vagyon katonai célú felhasználása veszélyeztetné az amerikai béketerveket, mivel Washington ezeket az forrásokat Ukrajna háború utáni újjáépítésére szánná.

A szlovák miniszterelnök bírálta Kijevet is, „mindenki által ismert” korrupciós botrányokra hivatkozva, valamint sérelmezte a gáztranzit leállítását, amely szerinte károkat okozott Szlovákiának. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy országa továbbra is szolidáris humanitárius téren, emlékeztetve a közel 200 ezer befogadott menekültre és az infrastrukturális fejlesztésekre.

Közben Brüsszelben szigorítanak

A Fico-levél időzítése nem véletlen: az uniós tagállamok képviselői nemrég rendkívüli hatáskört adtak az Európai Bizottságnak az orosz vagyon befagyasztására, megkerülve a félévenkénti egyhangú hosszabbítási kötelezettséget.

A döntést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter veszélyes precedensnek nevezte, amely ellentétes az uniós szerződésekkel és gyengíti a döntéshozatal legitimitását. A magyar álláspont szerint a lépés kisiklatja a béketárgyalások lehetőségét a szomszédságban.