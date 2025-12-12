Európai Unió
Orbán Viktor: Brüsszel ma átlépi a Rubicont
Brüsszel megszünteti a jogállamiságot az EU-ban
Orbán Viktor szerint „a brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont”, miután délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely – mint írta – „jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak”. A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a befagyasztott orosz vagyon ügyében eddig félévente és egyhangúlag döntöttek az uniós tagállamok, ám ezt a követelményt most „egy tolvonással” szüntetik meg.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy „az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság”, mert a brüsszeli vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Kiemelte: „az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot”.
A miniszterelnök szerint mindez azt szolgálja, hogy Brüsszel folytathassa „a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában”, ráadásul fényes nappal, alig egy héttel az Európai Tanács ülése előtt. Mint írta, ezzel „a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra”.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és – fogalmazása szerint – „mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében”.