Európai Unió
Uniós tagállam lehet Ukrajna?
2027-ben már csatlakozhat is
Egy ukrán tisztviselő szerint a tárgyalási csomag három fő dokumentumból áll:
- a béketervből,
- a biztonsági garanciákból és
- a gazdasági helyreállítási tervből.
A Mandiner cikke szerint a gyorsított uniós csatlakozás tervét számos európai ország aggodalommal fogadhatja. Egyes tagállamok attól tartanak, hogy az EU intézményei nem lennének felkészülve a hirtelen bővítésre, és a közösségi döntéshozatal lassulhat.
Ugyanakkor a terv támogatói azt hangsúlyozzák, hogy a gyors integráció nemcsak gazdasági előnyökkel járna, hanem jelentős politikai és biztonsági stabilitást is teremtene a régióban.
Ismert, a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett áll, hiszen Manfred Weber többször is lenyilatkozta, hogy már önmagában a néppárti tagság feltétele is Ukrajna támogatása, de a szintén néppárti bizottsági elnök, Ursula von der Leyen is elmondta, hogy Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. A kérdést egyébként a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.