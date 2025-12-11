Uniós tagállam lehet Ukrajna?

A Washington Post információi szerint Ukrajna és a háborúpárti európai vezetők béketerve értelmében Ukrajnát 2027-ig szeretnék felvenni az Európai Unióba.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen (j) barátként fogadta Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkit, az Európai Bizottság brüsszeli székházában tartott találkozó előtt

Egy ukrán tisztviselő szerint a tárgyalási csomag három fő dokumentumból áll:

a béketervből,

a biztonsági garanciákból és

a gazdasági helyreállítási tervből.

A Mandiner cikke szerint a gyorsított uniós csatlakozás tervét számos európai ország aggodalommal fogadhatja. Egyes tagállamok attól tartanak, hogy az EU intézményei nem lennének felkészülve a hirtelen bővítésre, és a közösségi döntéshozatal lassulhat.

Ugyanakkor a terv támogatói azt hangsúlyozzák, hogy a gyors integráció nemcsak gazdasági előnyökkel járna, hanem jelentős politikai és biztonsági stabilitást is teremtene a régióban.

Ismert, a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett áll, hiszen Manfred Weber többször is lenyilatkozta, hogy már önmagában a néppárti tagság feltétele is Ukrajna támogatása, de a szintén néppárti bizottsági elnök, Ursula von der Leyen is elmondta, hogy Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. A kérdést egyébként a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.