Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét

2025. december 11. csütörtök. 20:24
Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni egyhangúság hiányában is. Ez a lépés ellentétes az uniós szerződésekkel - írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán.

Bóka János: Brüsszel meg akarja kerülni az uniós döntéshozatal rendjét és újabb szankciókkal egyenértékű intézkedéseket akar áterőltetni
Fotó: Facebook/Bóka János

Bóka János szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Bizottság ebben aktív szerepet vállalt. „Ahelyett, hogy a szerződések őreként biztosítaná a közös szabályok betartását, olyan politikai döntéseket kezdeményezett, amelyek ellentétesek a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjével. Ezzel a tanácsot is jogilag védhetetlen helyzetbe sodorta” - írta a miniszter.

Hozzátette: a mai döntés veszélyes precedens.

Bóka János kiemelte: Magyarország nem támogatta a javaslatot és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a geopolitikai következmények is súlyosak. „Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban” - zárta bejegyzését Bóka János.

