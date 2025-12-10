Párbeszédre, együttműködésre és közös megoldásokra van szükség

A nemzeti hatóságok migrációs kérdésben hozott döntéseinek mindig bizonyítékokon kell alapulniuk, ugyanis a migráció átgondolatlan összekapcsolása a bűnözéssel téves és veszélyes – jelentette ki a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács emberi jogi biztosa szerdán a témában tartott miniszteri konferenciáról nyilatkozva.

Michael O'Flaherty április 1-je óta az ötödik személy, aki betölti azt a 1999-ben létrehozott pozíciót, amelynek célja az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítása az Európai Tanácsban, a strasbourgi székhelyű intézményben

Májusban az Európa Tanács több tagállama szorgalmazott párbeszédet arról, hogy a tanács felügyelete mellett működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) miként kell értelmeznie az Emberi Jogok Európai Egyezményét a migrációval kapcsolatos ügyekben.

A témában szerdán tartott konferenciát követően Michael O’Flaherty emberi jogi biztos aggodalmát fejezte ki az olyan kijelentések miatt, amelyek szerint a migránsok jelenléte aláássa az adott ország nemzetbiztonságát. Aggodalmát fejezte ki továbbá „az olyan feltételezés alapján” meghozott menekültügyi döntések miatt is, amelyek szerint egyes hatalmak a migrációt eszközként használják fel a befogadó ország stabilitásának gyengítésére.

„Noha a migráció eszközként való alkalmazása sajnálatos tény, az államaink képesek fogadni és elbírálni az áldozatok menedékjog iránti kérelmeit” – fogalmazott.

Az emberi jogi biztos arra kérte a tagállami hatóságokat, hogy kerüljenek minden olyan döntést, mely megkérdőjelezi a visszaküldés tilalmára vonatkozó szabályokat, majd az emberi jogok egyetemességének tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet.

Az Európa Tanács tájékoztatása szerint a konferencia résztevői felkérték a tagállamok külügyminisztereiből álló Miniszteri Bizottságot, hogy készítsen politikai nyilatkozattervezetet, mely „megerősíti azon kötelezettséget, hogy mindenki számára, aki a tagállamok joghatósága alá tartozik, biztosítsák az Emberi Jogok Európai Egyezménye által szavatolt jogok és szabadságok tényleges élvezetét a migrációs kihívások összefüggésében”.

A miniszterek támogatták továbbá egy új ajánlás kidolgozását is a migránscsempészet megakadályozásáról és leküzdéséről, amelyet várhatóan a Miniszteri Bizottság következő hivatalos ülésén fogadnak el a moldovai Chisinauban, 2026 májusában – tájékoztattak.

A politikai nyilatkozatot és a tervezett ajánlás elkészítését Michael O’Flaherty rendkívül fontos lépésnek nevezte az európai emberi jogi védelmi rendszer jóléte szempontjából.

Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára a konferenciát követően tartott sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy a migráció, a migránscsempészet, az emberkereskedelem, valamint a stabilitást és biztonságot fenyegető egyéb bűncselekmények eszközként való alkalmazása „valós és jogos kihívást jelent” a tagállamok számára.

„Párbeszédre, együttműködésre és közös megoldásokra van szükségünk, amelyek lehetővé teszik országaink számára, hogy egyenlő alapon működjenek együtt az Európa Tanács keretében” – fogalmazott.

A készülő nyilatkozattal kapcsolatban a főtitkár azt mondta: a dokumentum meg fogja erősíteni azon kötelezettséget, hogy a tagországok biztosítsák az emberi jogi egyezmény által szavatolt jogok és szabadságok hatékony élvezetét mindenki számára, valamint elismeri a kormányok alapvető felelősségét a nemzeti szempontból létfontosságú közbiztonság védelmében.

Teódorosz Ruszópulosz, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének (PACE) elnöke azt monda, a migrációról szóló vitát sosem szabad a populizmusnak vagy a rövid távú a politikai haszonszerzésnek vezérelnie. Egy ilyen vita nyugodt mérlegelést, mélységet és intellektuális őszinteséget igényel – tette hozzá.