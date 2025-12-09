Magyarország továbbra is nemet mond

Az Európai Unió Tanácsában döntés született a migrációs paktum egy újabb eleméről, a betelepítési kvótáról, amivel Magyarország továbbra is szemben áll, amire 2016-ban a magyarok túlnyomó, elsöprő többsége hangos nemet mondott – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Brüsszelben kedden.

Magyar újságíróknak nyilatkozva Dömötör Csaba elmondta, az uniós tanács döntése alapján létrejön az úgynevezett szolidaritási alap, amiben – mint kiemelte – a neve ellenére semmilyen szolidaritás nincs, sokkal inkább egy diktátumról van szó.

Arról született döntés, hogy három részre osztják az uniós tagországokat – magyarázta. Azokra, akik súlyos migrációs válsággal küzdenek, ahol jelentős a migrációs teher, és azokra az országokra, melyek nem küszködnek tömeges migrációs helyzettel. Arra kötelezik a tömeges migrációs helyzettel nem küszködő tagállamokat, hogy vállalják át a bevándorlóországok terheit úgy, hogy kvóta alapján átvesznek migránsokat, vagy úgy, hogy „egy halom pénzt fizetnek”. Nem túlzás azt mondani, hogy védelmi pénzről van szó – mondta a politikus.

Amikor a szöveget elfogadták, teljesen figyelmen kívül hagyták azt, hogy Magyarországon azért nincs tömeges migráció, mert nagyon sokat tett azért, hogy védekezzen ellene – hívta fel a figyelmet. Magyarországon azért nincs most tömeges migráció, mert határkerítést épített és jogi határzárról döntött, amiért folyamatos támadások alatt áll 2015 óta – részletezte.

Az EP-képviselő kijelentette: a migrációs paktummal és a betelepítési kvótával szétterítenék a tömeges migráció minden problémáját egész Európában, beleértve azon országoknak a közbiztonsági és gazdasági problémáit, amelyek maguk döntöttek úgy korábban, hogy beengednek milliókat. Azt mondták, „Wir schaffen das!”, hogy majd ők megoldják – emlékeztetett. Aztán, amikor kiderült, hogy egyáltalán nem oldották meg, sőt újabb problémákat okoztak, akkor elvárják, hogy más országok viseljék a károkat – jelentette ki.

A magyar kormány és a kormánypártok álláspontja a mostani helyzetben is változatlan: Magyarország egyetlen migránst sem fogad be, a migrációs paktumot nem foga végrehajtani, és arra sem lesz kötelezhető, hogy más országok migránsainak költségét kifizesse – szögezte le nyilatkozatában Dömötör Csaba.