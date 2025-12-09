Brüsszel a béke útjában

Az Európai Unió és Brüsszel mindent megtesz annak érdekében, hogy ne jöjjön létre békemegállapodás, ugyanis egy, az orosz háborús bűnöket egyoldalúan vizsgáló bíróság felállításának uniós támogatása nem segíti elő a békét és a tűzszünet, és nem segíti Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit – jelentette ki az igazságügyi miniszter Brüsszelben kedden.

Az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozását követően Tuzson Bence kijelentette: Magyarország érdeke az, hogy minél előbb béke és biztonság legyen, de ezzel az álláspontjával egyedül maradt az uniós igazságügyi tanács brüsszeli ülésén. A többi európai ország ugyanis olyan rendkívüli, az Európa Tanács keretei között létrejövő bírósághoz csatlakozna, amelynek feladata, hogy egyoldalú módon büntesse meg Oroszországot az általa elkövetett bűncselekmények miatt, de az Ukrajna által elkövetett esetleges bűncselekményekkel nem foglalkozik.

Magyarország kivételével várhatóan csaknem az összes uniós tagállam csatlakozni fog a bírósághoz, aminek a jogi következménye rendkívül súlyos, ugyanis emiatt sokkal nehezebb lesz tűzszüneti, majd békemegállapodást létrehozni – hívta fel a figyelmet az igazságügyi miniszter.