Többet számít a pihentető alvás, mint a napi tízezer lépés?

Egy nemrégiben készült elemzés 28 millió teljes nap adatait vizsgálta, és azt mutatja: a résztvevők mindössze 13 százaléka teljesíti egyszerre a megfelelő alvás- és mozgásmennyiséget. A kutatók szerint a jó alvás aktívabbá tesz – a több lépés önmagában nem elég.

Hat órás alvás aktivál, hét–kilenc pedig egészségesen tartja

Az adatok szerint a legtöbb lépést azok mérték, akik körülbelül hat órát aludtak. Az ilyen éjszakák után a résztvevők lényegesen többet mozogtak, mint amikor hosszabb ideig pihentek. Átlagosan körülbelül 339 lépéssel tettek meg többet hat órás alvás után, mint nyolc óra után. A hét órás alváshoz képest is körülbelül 200 lépéssel volt magasabb az aktivitás.

„Adataink azt mutatják, hogy hat–hét óra alvás mellett mérhető a legtöbb lépés a következő nap,” magyarázza Josh Fitton, a Flinders University kutatója. Hozzátette: „Ez nem jelenti azt, hogy a kevesebb alvás jobb lenne. A minőség ugyanolyan fontos”, írta a Fitforfun.

Az extrém rövid éjszakák viszont visszafogták az aktivitást. Négy óra alvás után átlagosan 180 lépéssel kevesebbet tettek meg, mint hat órás alvás után. Az összefüggés nem egyszerű „több vagy kevesebb” logika, hanem egy szűk optimális tartományban érvényesül.

Hét–kilenc óra marad a hosszú távú egészség kulcsa

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ez nem változtat a hosszú távú ajánláson: a hét–kilenc óra alvás továbbra is a legjobb a testi és lelki egészség megőrzéséhez. A rövidebb alvás utáni nagyobb lépésszám csupán rövid távú, napi reakció. A legfontosabb továbbra is az alvás minősége: kevés megszakítás, rövid ébrenléti periódusok, nyugodt pihenés.

A kombinált cél

Az elemzés rávilágít, hogy a napi ajánlott alvás és a legalább 8 ezer lépés elérése sokaknak túl nehéz. A Flinders University kutatása több mint 70 ezer embert vizsgált évekig, napi alvásuk és lépéseik alapján. A résztvevők közel fele rendszeresen kevesebb mint hét órát aludt, és a legtöbben nem érték el a 8 ezer lépést.

Különösen problémás csoport az, ahol a résztvevők kevesebb mint hét órát alszanak és naponta kevesebb mint 5 ezer lépést tesznek meg – ez összefüggésbe hozható a krónikus betegségek, súlygyarapodás és pszichés problémák kockázatának növekedésével.

Az alvás vezérli a mozgást – nem fordítva

Sokáig úgy hitték, hogy a több mozgás jobb alvást eredményez. A kutatás adatai viszont azt mutatják: a pihentető, nyugodt alvás alapozza meg a másnapi aktivitást. Aki jól alszik, akár 200–300 lépéssel többet tesz meg a következő napon. Ezzel szemben a több mozgás nem javítja jelentősen az alvás minőségét.

„Az alvás nem passzív állapot,” mondja Danny Eckert professzor, a tanulmány társszerzője. „Aktívan befolyásolja, hogy mennyire energikusak és mozgékonyak vagyunk a mindennapokban.”