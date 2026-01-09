Milyen penészfajták veszélyesek az otthonában?

A penész, amelyet bizonyos gombafajták alkotnak, nedves körülmények között, különösen olyan helyeken, mint a fürdőszobák, virágzik. Ezek a mikrospórák allergiás reakciókat és légúti megbetegedéseket okozhatnak, ami különösen veszélyes a legyengült immunrendszerűek számára.

A feketepenész, amely gyakran előfordul otthonokban, különösen káros lehet. A fajok, beleértve a Stachybotryst is, a magas cellulóztartalmú anyagokat részesítik előnyben.

Más fajok, az Aureobasidium és a Penicillium szintén aggodalomra adnak okot. Ez utóbbi faj lehet zöld, kék vagy szürke . Bár antibiotikum-termelésben használják, otthonokban még mindig rendkívül nemkívánatos.

Fontos a penész gyors eltávolítása, hogy elkerüljük a kórokozó egészségre gyakorolt ​​káros hatásait - írta meg a Gismeteo.