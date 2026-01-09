Életmód
Milyen penészfajták veszélyesek az otthonában?
Aggodalomra adnak okot
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Hans Lucas/Antoine Boureau
A feketepenész, amely gyakran előfordul otthonokban, különösen káros lehet. A fajok, beleértve a Stachybotryst is, a magas cellulóztartalmú anyagokat részesítik előnyben.
Más fajok, az Aureobasidium és a Penicillium szintén aggodalomra adnak okot. Ez utóbbi faj lehet zöld, kék vagy szürke . Bár antibiotikum-termelésben használják, otthonokban még mindig rendkívül nemkívánatos.
Fontos a penész gyors eltávolítása, hogy elkerüljük a kórokozó egészségre gyakorolt káros hatásait - írta meg a Gismeteo.