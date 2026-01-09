Miért lehet halálos a másnaposság elleni kúra?

Az orvos szerint alkoholfogyasztás után a májban hiány alakul ki a mérgező anyagok semlegesítéséhez szükséges enzimekből. Ebben az esetben a további alkoholfogyasztás csak növeli a szervezet terheit. Az etil-alkohol károsítja a sejteket, és egyszerre több rendszerre is negatív hatással van, befolyásolva a szívet, a májat, az agyat és a hasnyálmirigyet.

Az orvos megjegyezte, hogy egy nagy étkezés után a hasnyálmirigy aktívan enzimeket kezd termelni. A túlzott enzimmennyiség gyulladást válthat ki. Súlyos esetekben ez a folyamat nekrózishoz vezethet, ami viszont vérmérgezéshez, szervelégtelenséghez és halálhoz vezethet.

A sebész hangsúlyozta, hogy nemcsak az alkoholfogyasztás káros egy kiadós étkezés utáni reggelen, hanem a nem megfelelő ételek választása is. A legrosszabb alternatívákként a zsíros ételeket, a savanyúságlevet és a csokoládét nevezte meg. Ehelyett a szakember könnyű ételeket, például csirkehúslevest, főtt húst és kekszet ajánl.

A zöldségek, gyümölcsök és a zöld tea jótékony hatással vannak a máj regenerálódására. Az orvos azt is javasolja, hogy igyunk több vizet. Megjegyezte a zabpehely és a rizskása előnyeit is: ezek az ételek bevonják a gyomornyálkahártyát és elősegítik a méreganyagok kiürülését.