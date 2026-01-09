Életmód
Miért fontos, hogy a gyógyszereket csak vízzel vegyük be?
Nem változtatja meg a gyógyszerek tulajdonságait
A szakember szerint bizonyos gyógyszerek, különösen a nem szteroid gyulladáscsökkentők kávéval való együttes fogyasztása negatívan befolyásolhatja a veséket. A nyomelemeket tartalmazó szénsavas víz fogyasztása sem ajánlott, mivel csökkentheti a gyógyszerek hatékonyságát és lassíthatja felszívódásukat a gyomor-bél traktusban.
A gyümölcslevek, különösen a grapefruit, még nagyobb veszélyt jelentenek. A grapefruitlé blokkolja a májban található citokrómokat, amelyek kulcsszerepet játszanak a gyógyszer-anyagcserében. Ez súlyos következményekkel járhat, mivel megzavarja a gyógyszerek megfelelő eloszlását és kiürülését a szervezetből.
Az orvos hangsúlyozta, hogy a víz továbbra is a legjobb választás a gyógyszerek bevételéhez, hatékonyságuk fenntartásához és a kockázatok minimalizálásához.