Miért fontos, hogy a gyógyszereket csak vízzel vegyük be?

A. Umnov sebész hangsúlyozta a megfelelő folyadék kiválasztásának fontosságát a gyógyszerek bevételéhez, kiemelve, hogy a sima víz a legjobb. Ez egy semleges közeg, amely nem változtatja meg a gyógyszerek tulajdonságait, és nem zavarja felszívódásukat, írja a News .

A szakember szerint bizonyos gyógyszerek, különösen a nem szteroid gyulladáscsökkentők kávéval való együttes fogyasztása negatívan befolyásolhatja a veséket. A nyomelemeket tartalmazó szénsavas víz fogyasztása sem ajánlott, mivel csökkentheti a gyógyszerek hatékonyságát és lassíthatja felszívódásukat a gyomor-bél traktusban.

A gyümölcslevek, különösen a grapefruit, még nagyobb veszélyt jelentenek. A grapefruitlé blokkolja a májban található citokrómokat, amelyek kulcsszerepet játszanak a gyógyszer-anyagcserében. Ez súlyos következményekkel járhat, mivel megzavarja a gyógyszerek megfelelő eloszlását és kiürülését a szervezetből.

Az orvos hangsúlyozta, hogy a víz továbbra is a legjobb választás a gyógyszerek bevételéhez, hatékonyságuk fenntartásához és a kockázatok minimalizálásához.