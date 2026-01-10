2026. január 10., szombat

Kinek nem ajánlott almát enni?

Ritka esetekben allergiás reakciók is előfordulhatnak

MH
 2026. január 10. szombat. 3:02
Egy biológus azt tanácsolta a gyomorhurutban és gyomorfekélyben szenvedőknek, hogy hagyják ki az almát az étrendjükből, írja a News.

Képünk illusztráció
Fotó: Connect Images via AFP/Pancake Pictures

A szakember szerint ezek a gyümölcsök fokozzák a gyomorsavtermelést, ami irritálhatja a gyomornyálkahártyát. Az orvos azt is megjegyezte, hogy az almában található cukor és gyümölcssavak túlzott fogyasztás esetén károsíthatják a fogzománcot. Ritka esetekben allergiás reakciók is előfordulhatnak.

Azt javasolta, hogy naponta legfeljebb három almát fogyasszunk hámozatlanul, mivel ezek sok rostot és antioxidánst tartalmaznak. A gyümölcs elfogyasztása után öblítsük ki a szájunkat, hogy csökkentsük a sav fogakra gyakorolt ​​hatását.

A sült alma a legjobb választás az érzékeny gyomrúak számára. Ez a főzési módszer megőrzi a hasznos tápanyagokat és növeli a pektintartalmat – vonta le a következtetést a biológus.

