Ezért hullik jobban télen a hajunk

A tél durva és kegyetlen tud lenni: kevés napfény, száraz bőr, kicserepesedett ajkak, és egyeseknél súlyos hajhullás. Míg a téli időjárás egyéb hatásai, mint például a csökkent D-vitamin-szint és a szezonális depresszió, érthetőek, valószínűleg ellentmondásosnak tűnik, hogy a hideg időjárás hajhulláshoz vezethet. Sok ember számára azonban a hideg, sötét téli hónapok fokozott hajhullással járnak.

Szerettük volna megérteni a téli hajhullás mögött rejlő tudományos hátteret és az évszakok hatását a hajnövekedési ciklusra, ezért összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, és hogy mit tehetünk ellene.

Több hajat veszítünk télen?

Nincsenek nagy tudományos tanulmányok a szezonális hajhullásról, de számos jelentés és megfigyelés létezik erről. Bár vannak olyan tanulmányok, amelyek a hajhullás szezonális mintázataira utalnak, a tél és a hajhullás között nincs ismert összefüggés.

Miért tűnik úgy, mintha télen több hajunk hullana?

Szakértők szerint, a hajhullás közvetlenül összefügg a hajnövekedési ciklussal. A hajnövekedési ciklus négy szakaszból áll: az anagén (növekedési) fázisból, a katagén (átmeneti) fázisból, a telogén (nyugalmi) fázisból és az exogén (hullás) fázisból. A telogén fázis az, amikor a kinőtt hajszálak biztonságosan rögzülnek a fejbőrben, és alapvetően csak lógnak, mielőtt elkezdődik a hullás fázisa, és a növekedési ciklus újra kezdődik.

Testünk a melegebb nyári hónapokban több hajszálat tart meg, hogy megvédje a fejbőrt az UV-sugárzástól. Ezután, a természetes hajnövekedési ciklus részeként, ezeknek a hajszálaknak a hullása egybeeshet a téllel – de ez nagymértékben függ a lakóhely éghajlatától és a saját személyes napsugárzástól. A nyár folyamán több napfény előidézheti, hogy a hajszálak belépjenek a telogén (vagy nyugalmi) fázisba, talán a plusz napvédelem evolúciós formájaként.

Normális, ha naponta 50-100 hajszálat veszítünk el, és ha kevesebbet mossuk vagy keféljük, akkor [a hajhullást] jobban észrevehetjük azokon a napokon, amikor keféljük vagy mossuk a hajat. A hideg időjárás gyakran kevesebb izzadást jelent, és sokan arról számolnak be, hogy télen ritkábban mosnak hajat. A szárazabb téli levegő a nedvességet is eltávolíthatja a fejbőrből és a hajból, így a haj hajlamosabb a töredezésre.

Hogyan kezeljük és előzzük meg a téli hajhullást és hajtörést?

Kerülje a túl forró zuhanyokat

Nincs is jobb érzés egy hideg téli napon, mint egy forró zuhany, de ez károsíthatja a hajat és a fejbőrt. Kerülje a túl forró zuhanyokat, amelyek megfoszthatják a fejbőrt, a hajat és a bőrt a természetes olajoktól. Ehelyett válasszon kellemesen meleg zuhanyokat, vagy ha forró zuhanyt szeretne venni, csökkentse a hőmérsékletet a hajmosás előtt.

Próbálja tartani a a száraz haj kondicionálását

A szárazabb téli levegő eltávolíthatja a nedvességet a fejbőrből és a hajból, így a haj hajlamosabb a töredezésre: Ezért fontos, hogy a hajat balzsammal hidratálja. Minden samponozás után használjon balzsamot, hogy megakadályozza a haj károsodását, ami törékeny, elvékonyodó hajhoz vezethet, amely könnyen töredezhet. Még ezután is szüksége van extra hidratálásra? Próbáljon ki egy hidratáló hajpakolást.

Kerülje a hővel történő formázást (ha tudja)

Ha lehetséges, hagyja a haját levegőn megszáradni, vagy használjon alacsony hőmérsékletet. Az olyan eszközök, mint a hajszárítók, a forró fésűk vagy a hajsütővasak, károsíthatják a hajszálakat és növelhetik a töredezés kockázatát. Próbálja meg csökkenteni a hővel történő hajformázást, de ha szárítja, vasalja vagy göndöríti a haját, mindenképpen használjon hővédelmet nyújtó hajformázó terméket.

Ne menjen ki vizes hajjal

Ez nem csak egy régi mese – télen vizes hajjal kimenni egyáltalán nem tesz jót. Szakértők szerint pedig különösen rossz a hajnak. Ne menjen ki vizes hajjal, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van, mivel a hajon lévő víz megfagyhat, és a tágulásával töredezést okozhat. Ügyeljen arra, hogy télen, mielőtt kimegy a szabadba, bőven időben mossa meg a haját, hogy teljesen megszáradjon (különösen, ha kint fagy van).

Kerülje a vizes haj kefélését

Bár ez a tanács a haja textúrájától függően változhat, általánosságban elmondható, hogy a vizes haj kefélése károsíthatja a már amúgy is törékeny szálakat. Ne fésülje nedvesen a hajat, mert a nedves haj hajlamosabb a töredezésre. Ha aggódik amiatt, hogy ki tudja-e bogozni, próbálja meg ezt megtenni, miközben a balzsam a haján van, úgy, hogy egy széles fogú fésűt tart a zuhany alatt. Így kisebb a valószínűsége, hogy a balzsam csúszása miatt törik a haja, így a csomókat még a száradás előtt ki tudja simítani.

Használjon hidratáló, nem leöblítendő termékeket

A hideg téli hónapokban a nem leöblíthető termékek használatát javasoljuk a nedvesség maximalizálása érdekében. A hidratáló összetevők fejbőrre juttatása segít a haj gyökerénél kezdődő kezelésében, hogy megvédje a hajhullást és a töredezést.