Egy orvos rejtett agydaganat-jeleket azonosított

Az agydaganat nem mindig jelentkezik éles, elviselhetetlen fejfájással. Ahogy Dr. D. Bulanov elmagyarázta , a betegség első tünetei lehetnek enyhék, és nem okoznak azonnali aggodalmat.

A szakember szerint az agydaganatban szenvedőknél gyakoriak a viselkedésbeli változások. Figyelmetlenné válnak, elveszítik az érdeklődésüket az ismerős tevékenységek iránt, ingerlékennyé vagy éppen ellenkezőleg, apátiássá válhatnak. Egyes betegek szokatlan érzéseket tapasztalnak, például hirtelen „hullámot” a hasban, megmagyarázhatatlan félelmet vagy örömöt, déjà vu érzést és rövid figyelemkieséseket.

Az orvos más lehetséges tüneteket is feljegyzett. Ezek közé tartozik a reggeli fejfájás, amely köhögésre vagy hajlásra súlyosbodik, hallás-, látás- és beszédkárosodás, valamint hányinger- és hányásrohamok. Írási nehézség, egyensúlyproblémák, súlyos álmosság és az aktivitás általános csökkenése is előfordulhat.

Bulanov konkrétan az agyalapi mirigy károsodására jellemző tüneteket említette. Ilyen esetekben a nők menstruációs zavarokat és emlőfolyást tapasztalhatnak. A betegek libidócsökkenést és súlygyarapodást vagy -csökkenést tapasztalhatnak. A serdülőknél a növekedés ütemének változásai jelentkezhetnek.

Az orvos hangsúlyozta, hogy szakorvosi konzultáció szükséges fokozódó gyengeség, észrevehető látás- vagy beszédkárosodás esetén, illetve ha a riasztó tünetek két hétnél tovább fennállnak vagy fokozódnak.