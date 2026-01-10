2026. január 10., szombat

A hideg időjárás okozhat megfázást?

Az orvos azt javasolja, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzünk

 2026. január 10. szombat. 0:32
A hideg időjárás önmagában nem okoz megfázást, jelentette D. Csehojeva kardiológus, a Lenta beszámolója szerint.

A hideg időjárás okozhat megfázást?
Képünk illusztráció
Fotó: TT News Agency via AFP/Isabell Höjman

Az orvos szerint az influenzát és az akut légúti vírusfertőzéseket vírusok okozzák, nem pedig az alacsony hőmérséklet. A hideg időjárás azonban gyengítheti a helyi immunrendszert, így a szervezet sebezhetőbbé válhat a fertőzésekkel szemben.

A hipotermia hipotermiához vezethet és befolyásolhatja az általános egészségi állapotot, de nem közvetlen oka az akut légúti vírusfertőzéseknek. Az orvos azonban azt javasolja, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzünk, hogy támogassuk a szervezet immunrendszerét.

