Életmód
A hideg időjárás okozhat megfázást?
Az orvos azt javasolja, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzünk
Képünk illusztráció
Fotó: TT News Agency via AFP/Isabell Höjman
Az orvos szerint az influenzát és az akut légúti vírusfertőzéseket vírusok okozzák, nem pedig az alacsony hőmérséklet. A hideg időjárás azonban gyengítheti a helyi immunrendszert, így a szervezet sebezhetőbbé válhat a fertőzésekkel szemben.
A hipotermia hipotermiához vezethet és befolyásolhatja az általános egészségi állapotot, de nem közvetlen oka az akut légúti vírusfertőzéseknek. Az orvos azonban azt javasolja, hogy az időjárásnak megfelelően öltözzünk, hogy támogassuk a szervezet immunrendszerét.