Több ezer veszélyes vegyületet azonosítottak a műanyagokban

A The Independent jelentése szerint kutatók 16 000 vegyi anyagot találtak a műanyagokban, amelyek 26 százaléka veszélyt jelent a környezetre és az emberi egészségre.

Egy évig tartó tanulmányt végzett tudósok 4200, a műanyagokban található veszélyes kémiai vegyületet találtak. Ezek közé tartoznak a nyersanyagok, színezékek és stabilizátorok.

A jelentésben azonosított több mint 400 veszélyes anyag található meg a gyakran használt műanyag termékekben, például az élelmiszer-csomagolóanyagokban.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy bizonyos műanyagok, például a ftalátok, reproduktív rendszeri problémákat okozhatnak, és növelhetik a gyermekkori asztma kockázatát. A polifluor-alkil anyagok (PFS) és a perfluor-alkil vegyületek (PFC-k) növelik a rák és az immunrendszeri rendellenességek kockázatát.

Szakértők szerint a globális egyezmények mindössze 1000, műanyagokban található kémiai vegyület használatát szabályozzák. A többi szabályozatlan. A tudósok a műanyagvegyszerek szabályozásának újragondolását sürgetik.