Mikor okoz fáradtságot a kávé?

A kimerültség és a fáradtság érzése nemcsak az alváshiánnyal és a stresszel, hanem az étkezési szokásokkal is összefüggésben áll – mondta S. Lopatin gasztroenterológus a Lentának .

Szerinte az energiavesztés egyik oka lehet a zsíros ételek túlzott fogyasztása, mivel a gyomor-bél traktus túl sok energiát fordít az emésztésükre. Ez álmosságot és fáradtságot okoz.

Az orvos a túlzott kávéfogyasztást is közrejátszó tényezőként említette. Lopatin elmagyarázta, hogy a koffein nem növeli az energiaszintet, hanem blokkolja az adenozinreceptorokat, amelyek a fáradtságért felelősek. Ennek eredményeként az emberek nem érzik szükségét a pihenésnek, de a fáradtság továbbra is fennáll. Amikor a koffein hatása elmúlik, az energiaszint hirtelen csökken.

A szakember megjegyezte, hogy napi egy-két csésze kávé nem okoz semmilyen kárt. A rendszeres túlzott fogyasztás esetén azonban a szervezet egyre nagyobb adag koffeinre vágyik, és annak hiánya kifejezett fáradtságérzethez vezethet – összegezte Lopatin.