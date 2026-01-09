2026. január 9., péntek

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.55 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Miért szeretjük újra és újra ugyanazokat a filmeket megnézni?

Számos tanulmány bizonyította a filmterápia hatékonyságát pszichológiai módszerként

MH
 2026. január 9. péntek. 9:18
Megosztás

Az újévi ünnepek alatt (és azon túl) az oroszok gyakran ugyanazokat a filmeket nézzük. A szakértők elmagyarázzák ennek a hagyománynak az eredetét.

Miért szeretjük újra és újra ugyanazokat a filmeket megnézni?
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Anna Kurth

S. Brent Plait professzor 2017-es tanulmánya kimutatta, hogy a boldog befejezésű filmek emlékeztetik az embereket arra, hogy az életnek vannak pozitív oldalai is. A szilveszteri filmnézéssel az emberek megpróbálják leküzdeni a stresszt, írja a Lenta.

Sokan azért is teszik ezt, hogy felidézzék azokat a kellemes érzelmeket, amelyeket az első megtekintéskor tapasztaltak. A múltbeli filmekkel kapcsolatos asszociációk terápiás hatásúak, és emlékeztetik őket a családi értékek fontosságára. A cselekmény kiszámíthatósága pedig stabilizálja az érzelmi állapotot, mivel az emberi agy vigaszt talál a mintákban.

Ezenkívül számos tanulmány bizonyította a filmterápia hatékonyságát pszichológiai módszerként, amely segít az embereknek megtanulni érzelmeik irányítását a reflexió révén.

A pszichológusok úgy vélik, hogy az újévi filmek nézése segít megbirkózni a stresszel és feltöltődést nyújt. De ha ez a szokás az élet kemény valósága elől való menekülés módjává válik, fontos ezt időben felismerni, és törekedni arra, hogy egyensúlyt találjunk a pihenés és az aktív életmód között. Így ez a hagyomány csak pozitív érzelmeket fog kelteni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink