Miért szeretjük újra és újra ugyanazokat a filmeket megnézni?

Az újévi ünnepek alatt (és azon túl) az oroszok gyakran ugyanazokat a filmeket nézzük. A szakértők elmagyarázzák ennek a hagyománynak az eredetét.

S. Brent Plait professzor 2017-es tanulmánya kimutatta, hogy a boldog befejezésű filmek emlékeztetik az embereket arra, hogy az életnek vannak pozitív oldalai is. A szilveszteri filmnézéssel az emberek megpróbálják leküzdeni a stresszt, írja a Lenta.

Sokan azért is teszik ezt, hogy felidézzék azokat a kellemes érzelmeket, amelyeket az első megtekintéskor tapasztaltak. A múltbeli filmekkel kapcsolatos asszociációk terápiás hatásúak, és emlékeztetik őket a családi értékek fontosságára. A cselekmény kiszámíthatósága pedig stabilizálja az érzelmi állapotot, mivel az emberi agy vigaszt talál a mintákban.

Ezenkívül számos tanulmány bizonyította a filmterápia hatékonyságát pszichológiai módszerként, amely segít az embereknek megtanulni érzelmeik irányítását a reflexió révén.

A pszichológusok úgy vélik, hogy az újévi filmek nézése segít megbirkózni a stresszel és feltöltődést nyújt. De ha ez a szokás az élet kemény valósága elől való menekülés módjává válik, fontos ezt időben felismerni, és törekedni arra, hogy egyensúlyt találjunk a pihenés és az aktív életmód között. Így ez a hagyomány csak pozitív érzelmeket fog kelteni.