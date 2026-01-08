Ezt Nefertiti királyné is megirigyelné

A legtöbben a téli hideg és szeles idő beköszöntével érzik, hogy a bőrüknek szüksége van egy kis extra törődésre. A szemöldökápolásról rendszerint elfeledkezünk, pedig ez az aprócska részlet is sóvárog az erőteljesebb hidratálásért és a nyugtató szemöldökápoló szérumokért, hiszen ugyanúgy éri a hideg, a jeges levegő és a túlfűtött szoba száraz levegője, mint arcbőrünket vagy az ajkainkat.

Válasszunk olyan olajokat, amelyek egyszerre táplálják és hidratálják a szőrszálakat

A szemöldök keretezi az arcot, ezért különösen fontos, hogy időt szenteljünk az ápolására, és itt most nem elsősorban a szemöldök szedésére vagy laminálására gondolunk. Meglehetősen lehangoló látványt nyújt, ha a szépen formált szemöldökünk apró pelyhekben hámlik − a jó hír, hogy prémium szemöldökápoló szérumok és olajok rendszeres használatával könnyedén felvehetjük ezzel a harcot.

Milyen szemöldökápoló szérumok és olajok a leghatékonyabbak?

Noha Miley Cyrus és Jenna Ortega óta tudjuk, hogy a szőkített és zéró szemöldök is lehet vonzó, a szemöldök – különösen télen – akkor a legszebb, ha hidratált, sűrű, szálai pedig erősek. Ha sűrűbb, fényesebb és egészségesebb szemöldökre vágyunk, válasszunk olyan olajokat, amelyek egyszerre táplálják és hidratálják a szőrszálakat. A téli ápolási rutin megkezdése előtt szánjunk időt az alkoholmentes szemöldök-tisztításra.

Ezt követően bevethetjük nagymamáink csodafegyverét, a ricinusolajat akár magában, vagy géles, olajos szérum formájában. Ha valami különlegesebbre és illatosabbra vágyunk, próbáljuk ki szemöldökápolóképpen az avokádó-, a kókusz-, az argán- vagy makadámiaolajat.

Gyorsan beszívódnak, rendszeres használatukkal megszüntethető a szemöldök hámlása (tetovált szemöldök után mindenképpen várjunk legalább másfél hónapot), és javulhat a szőrszálak minősége.

Az aloe vera és a maszkok áldásos hatása a szemöldökre

Az aloe vera, ez az érzékeny növény, illetve annak kivonata ápolja a szemöldök alatti bőrt, gátat szab a viszketésnek és a hámlásnak. Nyugtat és olyan enzimeket tartalmaz, amelyek serkenthetik a szőrszálak növekedését. Szerencsére a szépség istennője – bárki legyen is az – megteremtette a vitaminokban gazdag, tápláló, hámlás elleni hidratáló arc- és szemöldökmaszkot is.

A szemöldök stylist azt javasolja, hogy mindenképp kerüljük a hormonokkal és a parabénekkel felturbózott kozmetikumokat, mert irritációt okozhatnak, rosszabb esetben megduzzadhat a szem is – írta meg a Life.