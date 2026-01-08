2026. január 8., csütörtök

Előd

Életmód

Azonosították az agy korai öregedésének egyik jelét

 2026. január 8. csütörtök. 12:57
A lassú beszéd az agy öregedésének korai jele lehet, figyelmeztetnek a tudósok.

A szavak találásának nehézsége, amely mindenkinek ismerős a „szó a nyelve hegyén van” formulából, több lehet, mint egy bosszantó furcsaság; a kognitív egészség jelentős mutatója. A kutatások azt mutatják, hogy az általános beszédsebesség és -folyékonyság erősebben összefügg az agy öregedésével, mint az egyéni memóriakiesések.

A Torontói Egyetem tudósai felfedezték, hogy a beszéd fokozatos lassulása, még ritka hibák esetén is, gyakran összefügg a tervezés és a koncentráció hanyatlásával. Ez a gondolatok hanggá alakításáért felelős idegi kapcsolatok gyengülésének köszönhető. A korai diagnózis érdekében a szakemberek egy egyszerű tesztet – egy kép-szó interferencia feladatot – javasolnak, amely játékos módon méri a reakciósebességet. A spontán beszédelemzés speciális szoftverrel, amely képes milliszekundumos szünetek észlelésére, a jövőben a rutinszerű orvosi vizsgálat részévé válhat.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a rendszeres beszélgetések, a történetmesélés és a szójátékok segítenek fenntartani az agy verbális hálózatait, megelőző mentális gyakorlatként működve.

