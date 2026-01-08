Téli italok, amik belülről fűtenek fel

A fagyos időszak és a havazás átvészeléséhez szükség van valami kapaszkodóra, ami tartja bennünk a lelket.

Vannak olyan téli italok, amelyek elkészítéséhez nincs szükség sok alapanyagra, ízük viszont csábító, és az első korty után elfelejtjük, hogy kint mínuszok repkednek – írja a life.hu.

1. Puncs

A punch szanszkritül ötöt jelent, merthogy 5 alapanyagból áll össze az igazán remek puncs. Az öt alkotóelem nem más, mint az alkohol, a víz, az édesítőszer (vagy cukor), a citrusfélék és a fűszerek.

Ez a különleges ital régen a matrózok kedvence volt. Ezt követően viszonylag hamar meghonosodott a brit gyarmatokon. Alkoholmentes változatban, gyümölcslevekkel is elkészíthetjük, ha azonban mindenképp valami erősebbre vágyunk, akkor adjunk hozzá a fenti 5 hozzávalón kívül pezsgőt, alma- vagy eperbort.

2. Grog

A grog az egyik legerősebb téli ital – ez tartalmazza a legtöbb alkoholt. Alapja a rum vagy a konyak. Az eredeti változat vízzel vagy alacsony alkoholtartalmú sörrel és rummal készült, manapság viszont már inkább citromlével és fahéjjal ízesítve fogyasztjuk. A grog roppant egyszerűen elkészíthető, csupán cukor és rum vagy konyak szükséges hozzá. Grogospohárban forró vizet vagy fekete teát ízesítsünk cukorral vagy édesítőszerrel, majd öntsük bele a választott alkoholt. A krémes hatásért tejszínnel is megbolondíthatjuk, a bátrabbak akár tojássárgáját is keverhetnek bele.

3. Forralt bor

A tél sztárja egyértelműen a forralt bor, amit számos finom fűszerrel és ízesítővel, például likőrökkel is feldobhatunk. A narancs- vagy a kávélikőrt a forralt borhoz a bor melegítése után, a tűzről levéve érdemes hozzáadni. Ez segít megőrizni az alkohol és az aromák frissességét, és elkerülni, hogy túlságosan felmelegedjen az ital.

Ha halmozni kívánjuk a téli élvezeteket, adjunk a nedűhöz gyümölcsöket is: a vörösborból készült forralt borhoz leginkább az aszalt szilva, a citrom és a bogyós gyümölcsök illenek, míg a fehér borból készült forralt bor almával lesz tökéletes.

4. Forró csoki

Az olvasztott csokiból készült sűrű édesség pillanatok alatt átmelegít. Bármilyen csokialapanyagból elkészíthetjük. Az instant kakaóporokat viszont hagyjuk ki, mert nem fogja azt a krémes állagot adni, ami egy hamisítatlan forró csoki ismérve. Az igazán selymes forró csoki étcsokoládéból, tejből (vagy növényi italból) készül, kis vaníliával és egy csipet fahéjjal. Tetejére jöhet habtejszín és némi pillecukor.

5. Fűszeres, meleg narancsszörp

Ha igazán finom, gyümölcsös ízeket szeretnénk érezni, ne bolti szörppel kísérletezzünk. A hideg, borongós téli estéken a narancs magas C-vitamintartalma erősíti immunrendszerünket, míg a szegfűszeg melegítő, gyulladáscsökkentő hatással bír.

Hozzávalók a fűszeres narancsszörphöz (kb. 1,5 – 2 liter szörphöz)

5-6 db közepes méretű, kezeletlen narancs

1,5 liter víz

1 kg kristálycukor (vagy ízlés szerint több/kevesebb, esetleg barna cukor)

20-25 db egész szegfűszeg

2-3 rúd fahéj

3-4 db csillagánizs (opcionális)

Egy 3-4 cm-es darab friss gyömbér, meghámozva és vékonyra szeletelve (opcionális)

Csipetnyi kardamom (opcionális)

Elkészítés:

Alaposan mossuk meg a narancsokat. Zöldséghámozóval hámozzuk meg a narancsok héjának külső részét, majd préseljük ki a narancsok levét. Egy nagy lábasba öntsünk vizet, adjunk hozzá cukrot, narancshéjat, egy egész szegfűszeget, fahéjrudakat, csillagánizst és a szeletelt gyömbért.

Melegítsük a keveréket közepes lángon, kevergessük folyamatosan, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Ezután forraljuk fel az egészet, majd alacsonyabb lángon forraljuk további 15-20 percig, hogy a fűszerek és a narancshéj aromái összeérjenek, kioldódjanak.

Vegyük le a tűzről, és hagyjuk hűlni a szirupot egy pár percig, majd öntsünk hozzá egy kis frissen facsart narancslevet. Végül szűrjük át a szörpöt, hogy ne maradjon benne narancshéj.