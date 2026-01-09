Hólapátolás, mint alakformálás?

A legtöbben csak a problémát látják a fehér lepelben, pedig a dolog ennél sokkal jobb is lehetne, hiszen ez az egyik legjobb edzés télen az alakformáláshoz. Ha odafigyelünk a testtartásunkra és néhány alapszabályra, a hólapátolás felér egy brutális köredzéssel, ami leginkább a hát, a far és a combizmokat veszi igénybe – írja a life.hu.

És hogy hogyan csináljuk? Bemelegítés nélkül bele se kezdjünk! Hiába bugyoláljuk be magunkat, a vastag kabát nem véd meg a húzódásoktól: a hólapátolás ugyanis kőkemény fizikai munka, amit illik komolyan venni. Érdemes 5-10 percig bemelegíteni a munka megkezdése előtt, hogy elérjük az üzemi hőfokot. Fókuszáljunk a hátunkra és a vállainkra. Néhány perc plank, karkörzés, egyenes háttal guggolás és kitöréses séta csodákra képes és segít elkerülni, hogy a lapátolás ártalmas legyen a testi egészségünkre.

Hacsak nem akarunk másnap úgy mozogni, mint egy berozsdásodott bádogember, felejtsük el az előre görnyedést. A hólapátolás titka a fitneszedzők szerint ugyanaz, mint a guggolásé a teremben: miközben csináljuk, toljuk hátra a fenekünket, igyekezzünk a lapockákat összeérinteni és a mellkasunkat kidülleszteni. Amikor emelünk, ne a derekunkat terheljük meg, hanem combból toljuk ki magunkat. Ezzel helyettesíteni tudjuk a hátizomerősítő-gyakorlatokat. A hólapátolás hangsúlyosabb vállakat és jobb tartást eredményez.

Ha helyesen csináljuk, a farizmaink és a combfeszítőink másnap sikítani fognak az izomláztól – de ez egyáltalán nem baj. A legfontosabb szabály: soha ne csavarjuk a törzsünket, miközben emelünk! Ha oldalra kell dobni a havat, forgassuk el a lábfejünket is, különben a porckorongjaink hamarabb adják be a kulcsot, mint a hótaposónk.

A Harvard Medical School kutatói szerint egy félórás intenzív hólapátolás simán eléget 200-266 kalóriát. Ez hatékonyabb, mintha ugyanennyi ideig kocognánk.

Gyakorlatilag ez egy ingyenes HIIT (magas intenzitású intervallum) edzés. Két perc alatt a pulzusunk elérheti a maximális érték 85%-át, ami vetekszik egy tempósabb aerobic órával. ​

Azonban óvatosnak kell lennünk. A hideg levegő alattomos dolog: összehúzza az ereket, ami megemeli a vérnyomást, miközben a szívünk ezerrel pumpál. Ez a kombináció sajnos növeli a szívinfarktus kockázatát, főleg azoknál, akiknek az elmúlt évben a legnagyobb fizikai teljesítményük a távirányító megemelése volt.

Lapátoljunk kisebb adagokat, tartsunk szünetet, és ha úgy érezzük, hogy a mellkasunkban egy elefánt kezdett el ugrálni, azonnal hagyjuk abba.