Gyorsabban öregít a cukor, mint hinnénk

Máig megoldatlan probléma, hogy a kollagéntermelés már a húszas éveink közepétől fokozatosan csökken, és bizonyos életmódbeli tényezők – köztük a magas cukorfogyasztás, de említhetnénk a kevés folyadékfogyasztást is - ezt a folyamatot jelentősen felgyorsíthatják.

A kollagén a test egyik legfontosabb fehérjéje: megtalálható a bőrben, az ízületekben, a csontokban, az inakban és az érfalakban is. Ez a hihetetlenül alkalmazkodó, belső tartószerkezet felel bőrünk feszességéért, rugalmasságáért, valamint az ízületek megfelelő működéséért. A magas cukorfogyasztás, vagy a kevés folyadékfogyasztás azonban a kollagéntermelés fokozatos csökkenéséhez vezethet – írja a mindmegette.hu.

A túlzott cukorfogyasztás egyik legkárosabb hatása az úgynevezett glikáció. Ez egy olyan folyamat, amely során a cukormolekulák a kollagénrostokhoz kötődnek, így azok merevvé és rugalmatlanná válnak. Az így károsodott kollagén hatóereje megváltozik és csökken, ami ráncokhoz, megereszkedett bőrhöz és szemmel láthatóan gyorsabb bőröregedéshez vezethet.

A károsodott kollagén azonban az ízületekben is merevséget okozhat, és erős fájdalmakat idézhet elő. Az érfalak rugalmasságát pedig csökkenti. A túl sok cukor tehát nemcsak szemmel látható, kínos tüneteket okoz, hanem belső szinten is rombolja a kötőszöveteket.

Sokan úgy gondolják, hogy kimondottan csak az édességnek számító ételek jelentenek veszélyt. Ez sajnos nem igaz, hiszen a cukor számos feldolgozott élelmiszerben jelen van. Az ízesített joghurtok, müzlik, szószok, üdítők és pékáruk is jelentős mennyiségű cukrot tartalmazhatnak. Ezek rendszeres fogyasztása folyamatos terhelést jelent a kollagénállomány számára, még akkor is, ha nem tűnik extrémnek az édességbevitel.

A megelőzésben egyértelműen a cukorbevitel csökkentése az egyik legfontosabb lépés. Emellett a kollagéntermelést támogató tápanyagok, például C-vitaminban gazdag zöldségek és gyümölcsök fogyasztása elengedhetetlen. A megfelelő minőségű, és megfelelő mennyiségű fehérjebevitel is lassíthatja a folyamatot.