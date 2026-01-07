Ezt a hibát követik el legtöbben a telefon töltésekor

Számos módon el lehet rontani a telefonok töltését. Vannak olyan hibák, amelyek kifejezetten ártalmasak, vagy akár tűzhöz is vezethetnek.

Sokan éjszakára teszik fel tölteni a telefonjukat, pedig erre nincs szükség. A legtöbb újgenerációs okostelefonnak 30-120 percre van szüksége ahhoz, hogy teljesen feltöltődjön. Ez az idő függ a készülék akkumulátorának kapacitásától, valamint attól, hogy a töltő milyen teljesítményű – írja a hazipatika.com.

Az éjszakai töltés nemcsak felesleges, hanem ártalmas is, mivel a teljes töltés (a nulláról 100 százalékra) rövidíti az akkumulátor élettartamát. A legjobb, ha nem hagyjuk, hogy a töltöttségi szint 20 százalék alá csökkenjen, 80 százalékos töltöttségnél pedig levesszük a töltőről.

Elméletileg a lítium-ion akkumulátorok – amelyek a legtöbb okostelefonban vannak – túltölthetők, ez pedig az akkumulátor túlmelegedéséhez és kigyulladásához is vezethet. A jó hír az, hogy a legtöbb modern telefon beépített védelemmel rendelkezik, amely automatikusan megakadályozza, hogy az akkumulátor 100 százalék felett töltődjön, így megelőzve a túltöltés okozta károkat. Azonban minden alkalommal, amikor a töltöttségi szint 99 százalékra esik, a töltés újraindul, hogy újra elérje a 100 százalékot. Ez a fajta töltés pedig károsíthatja az akkumulátort.

Ennek ellenére hallani lehet olyan esetekről is, amikor az okostelefon felrobban vagy lángolni kezd. Ilyenkor általában gyártási hibára, rossz minőségű hardverre vagy valamilyen fizikai sérülésre kell gondolni.

A lítium-ion akkumulátorok túlmelegednek, ha a töltés során keletkező hő nem tud eloszlani. Ez égési sérüléseket okozhat, ha hozzáérünk, de szélsőséges esetekben akár tűzhöz is vezethet. Tudni érdemes azt is, hogy ezek az akkumulátorok 0 és 40 Celsius-fok közötti hőmérsékleten működnek hatékonyan. Magasabb hőmérsékleten tágulhatnak, ami tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. Hibás vagy rossz minőségű töltő használata pedig szintén túlmelegedéshez, tűzveszélyhez és a telefon megrongálódásához vezethet.