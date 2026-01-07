Havazás és szépségápolás

A tartós havazás a hajunkat is károsíthatja! Mutatjuk, hogyan védekezhetünk a hó ellen, és hogyan alakíthatjuk ki a téli hajápolási rutinunkat.

Megérkezett az igazi tél: január elején végre megmutatta magát a hó, ami igazi zimankót is hozott magával. A mínuszok nemcsak a hangulatunkat, hanem a hajunkat és a bőrünket is próbára teszik. Ha nem szeretnénk, hogy a tincseink kiszáradjanak vagy elveszítsék a fényüket, ideje téliesíteni a szépségápolási rutinunkat! Mutatjuk, hogyan óvhatjuk meg a hajunkat a hideg hónapokban, hogy a loknijaink a havazásban is ragyogjanak.

Miért káros a hó és a fagy a hajra?

A hideg, száraz levegő nemcsak a bőrünket, hanem a hajunkat is próbára teszi: kiszívja belőle a nedvességet, ezáltal a hajszálak és a fejbőr is sokkal érzékenyebbé válnak. Ilyenkor a hajszerkezet elveszíti természetes hidratáltságát, a szél pedig tovább ront a helyzeten: a tincsek egymáshoz dörzsölődnek, a kutikula, vagyis a haj külső védőrétege kinyílik, és a haj szöszössé, sprőddé, töredezetté válik. A hőmérséklet-ingadozás sem tesz jót: amikor a fagyos utcáról belépünk a fűtött, száraz levegőjű helyiségbe, a hajunk még inkább kiszárad. Ennek következménye lehet a korpásodás és a kellemetlen fejbőrviszketés is. A hó sem kíméli a tincseket – a hajra hullva elolvad, majd a hidegben újra megfagy, mikrosérüléseket okozva a hajszálakban. Nem véletlen, hogy az Olsen ikrek inspirálta „téli hajvédelem” most igazi trend lett.

Hogyan védekezhetünk a hó ellen?

Mindig viseljünk sapkát, és lehetőleg pamut, kasmír vagy selyem keverékű anyagból készültet, ugyanis ezek kevésbé dörzsölik a hajat.

Biztonságosabb, ha télen mindig megszárítjuk a hajat hajmosás után. Használjunk hozzá hővédőt és ügyeljünk a fejbőr megszárítására.

A téli hónapokban használjunk leave-in hajápolót. Ezek védőréteget képeznek a hajszálakon, ami csökkenti a kiszáradást.

Téli hajápolási rutin lépésről lépésre

Használjunk kíméletes, hidratáló és szulfátmentes sampont. Figyeljünk arra, hogy ne mossuk túl gyakran hajat, csak amikor már szükséges. A téli hajápolás legfontosabb része az extra hidratálás. Minden hajmosás után kötelező a balzsam vagy maszk használata. Hetente tegyünk fel mélyhidratáló pakolást is. Naponta vagy kétnaponta használjunk hajolajat a hajvégeinkre, illetve mindig használjunk hővédő terméket.

Hogy télen is szép maradjon a hajunk nem csak a termékekre, hanem az életmódodra is figyelni kell. Igyunk elegendő folyadékot, figyeljünk a B-vitamin, cink és Omega-3 bevitelre. Kerüljük a szoros copfokat és kontyokat, aludjunk szatén vagy selyem párnahuzaton és rendszeresen vágassuk a hajvégeinket – írta meg a Life.