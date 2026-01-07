Egy filléres csodaszer. Az élesztő jótékony hatása nemcsak a konyhában, de a szépségápolásban is hasznosítható. Mutatjuk, hogyan használjuk!

Kenjük fel, várjunk egy kicsit, majd dörzsöljük és mossuk le

Most mutatunk egy egyszerű és olcsó módszert arra, hogy az élesztő jótékony hatása a bőrünket is szebbé varázsolja.

Mi az az élesztő?

Ha meghalljuk, hogy élesztő, rögtön beugrik az a sárga kis kocka, amit a boltok hűtőiben látunk, de nem igazán használjuk arcpakolásként. Az élesztő alatt tudományosan egyébként a gombák közé sorolt különböző mikroorganizmusokat értjük. Viszont ezt az olcsó konyhai alapanyagot a szépségápolási rutinunkba is érdemes beépíteni.

Miért jó a bőrnek az élesztő?

Tele van B-vitaminnal, köztük is B1, B2, B6-vitaminnal, antioxidánsokkal, aminosavakkal, amelyek mind jótékonyan hathatnak a bőrünkre. Főleg azok számára lehet jó választás az élesztőt beépíteni a szépségápolási rutinba, akiknek zsírosabb a bőrük, netán pattanásokkal, aknés bőrrel vagy akár pigmentfoltokkal küzdenek. Az élesztő a kollagéntermelést is serkenti, így a ráncok ellen is igen hatásos.

Hogy használjuk? Élesztős mézes arcpakolás

Semmiképp se száraz élesztőt használjunk, hanem mindenképpen frisset!

Morzsoljunk egy kevés élesztőt egy kis tálba és adjunk hozzá pár csepp mézet, mert az élesztő jótékony hatása egy kis méz hozzáadásával tovább növelhető.

Fontos, hogy nem az egész kocka élesztőre lesz szükségünk, elég az 1/3 része is.

Miután összekevertük az élesztőt és a pár csepp mézet, látni fogjuk, hogy az élesztő elolvad. Ha úgy ítéljük meg, hogy még kíván egy kis mézet, egy pár cseppet még adhatunk hozzá, de tényleg nem szabad túlzásba esni, legyen inkább „maszkos” állaga.

Ha kész, vigyük fel a bőrünkre és már csak annyi a dolgunk, hogy várjunk. Azt fogod tapasztalni, hogy az élesztő „megkel” egy kicsit az arcunkon és utána már csak annyi a dolgunk, hogy szépen ledörzsöljük, majd jól leöblítjük az arcunkról a maradékot és máris érezhetjük, hogy puhább és hidratáltabb lett a bőrünk.

Friss élesztőt rágcsálva is elfogyaszthatunk, de figyeljünk, mert azon kívül, hogy íze nem túl kellemes, a gomba puffadást és egyéb kellemetlen mellékhatásokat is okozhat – írta meg a Bors.