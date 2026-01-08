Ételek, amelyek segítenek megemelni az energiaszintünket

A szervezetnek könnyű, mégis tápláló ételekre van szüksége. Egy táplálkozási szakértő felsorolta azokat az ételeket, amelyek segítenek feltölteni az energiáinkat az újévi lakomák után.

Szerinte a sovány fehérjék (csirkemell, tojás, túró, hal), az összetett szénhidrátok (hajdina, zabpehely, quinoa) és a zöldségek a leghatékonyabbak – ezek stabilizálják a glükózszintet és jóllakottságot okoznak. A fehérjék különösen fontosak, mivel részt vesznek a szövetek regenerálódásában, az enzimszintézisben, és fenntartják a hosszan tartó jóllakottság érzését.

„Az ételválasztásban nincsenek nemek közötti különbségek, de a nőknek a lehetséges vasveszteség miatt több zöldséget és hüvelyest kellene fogyasztaniuk, míg a férfiaknak gondoskodniuk kell arról, hogy elegendő cinkhez jussanak tökmagból vagy tenger gyümölcseiből. A zöld tea kiváló választás: L-teanint és mérsékelt mennyiségű koffeint tartalmaz, így enyhe löketet biztosít anélkül, hogy túlterhelné a mellékveséket” – mondta az orvos.

A citrom, az alma, a grapefruit és a bogyós gyümölcsök közvetlenül egy lakoma után jótékony hatással vannak – gazdagok antioxidánsokban és C-vitaminban, felgyorsítva a méregtelenítést. A vitamin-kiegészítők (különösen a B-vitaminokat, magnéziumot és cinket tartalmazók) kiegészíthetik az étrendet, de nem helyettesítik a megfelelő táplálkozást. A hidratálás elengedhetetlen: a túlzott só- és alkoholfogyasztás kiszáradást, fáradtságot és fejfájást okoz. Igyon tiszta vizet, gyógynövényteákat és szénsavmentes ásványvizet – ezek fokozzák az anyagcserét, és segítenek gyorsabban visszanyerni a mentális tisztaságot és az energiát, írja a Sports.kz.