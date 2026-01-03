Életmód
Miért ráncosodik a kéz bőre a víztől?
Ez a tulajdonság előnyös lehetett őseink számára
Az ujjak ráncosodása a szimpatikus idegrendszerrel van összefüggésben, amely felelős a szervezetben zajló különféle automatikus folyamatok aktiválásáért. 1935-ben az orvosok felfedezték, hogy a középső idegkárosodásban szenvedő embereknél ez a jelenség nem tapasztalható, ami arra utal, hogy az idegrendszer irányítja a folyamatot.
A ráncos bőr evolúciós jelentősége abban rejlik, hogy javítja a nedves tárgyak tapadását. A ráncok vízelvezető csatornákként működnek, elvezetik a vizet és növelik a bőr tapadását a felületekhez. Ez a tulajdonság előnyös lehetett őseink számára, akik vízben gyűjtöttek táplálékot, vagy nedves környezetben manipuláltak tárgyakat.
Így az ujjakon lévő ráncos bőr az emberi alkalmazkodóképesség bizonyítéka. Ez a mechanizmus jól szemlélteti, hogyan segített az evolúció őseinknek megbirkózni a környezeti kihívásokkal, jobb tapadást és manőverezhetőséget biztosítva nedves körülmények között.