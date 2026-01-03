2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Miért ráncosodik a kéz bőre a víztől?

Ez a tulajdonság előnyös lehetett őseink számára

MH
 2026. január 3. szombat. 19:48
Megosztás

Az ujjakon megjelenő ráncos bőr a hosszan tartó víznek való kitettség után nem csupán kozmetikai hatás, hanem idegrendszerünk aktiválódásának eredménye. A modern kutatások azt mutatják, hogy ennek a folyamatnak mély evolúciós gyökerei vannak, jelenti az IFLScience.

Miért ráncosodik a kéz bőre a víztől?
A kéz bőre a víztől ráncossá válhat ha hosszan ázik
Fotó: NorthFoto

Az ujjak ráncosodása a szimpatikus idegrendszerrel van összefüggésben, amely felelős a szervezetben zajló különféle automatikus folyamatok aktiválásáért. 1935-ben az orvosok felfedezték, hogy a középső idegkárosodásban szenvedő embereknél ez a jelenség nem tapasztalható, ami arra utal, hogy az idegrendszer irányítja a folyamatot.

A ráncos bőr evolúciós jelentősége abban rejlik, hogy javítja a nedves tárgyak tapadását. A ráncok vízelvezető csatornákként működnek, elvezetik a vizet és növelik a bőr tapadását a felületekhez. Ez a tulajdonság előnyös lehetett őseink számára, akik vízben gyűjtöttek táplálékot, vagy nedves környezetben manipuláltak tárgyakat.

Így az ujjakon lévő ráncos bőr az emberi alkalmazkodóképesség bizonyítéka. Ez a mechanizmus jól szemlélteti, hogyan segített az evolúció őseinknek megbirkózni a környezeti kihívásokkal, jobb tapadást és manőverezhetőséget biztosítva nedves körülmények között.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink