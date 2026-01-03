2026. január 8., csütörtök

Életmód

Mennyi fájdalmat képes elviselni egy ember?

A toleranciát mind biológiai, mind pszichológiai tényezők befolyásolják

 2026. január 3. szombat. 10:01
Az emberek nap mint nap különböző intenzitású fájdalmat élnek át, a zúzódásoktól és fejfájásoktól kezdve a súlyos sérülésekig. De vajon mennyi fájdalmat képes elviselni egy személy? A kérdésre adott válasz számos tényezőtől függ.

Nem mérhető objektíven a fájdalom nagysága
Fotó: AFP/PhotoAlto/AltoPress/Frédéric Cirou

A tudósok a „fájdalomtűrés” (fájdalomküszöb) kifejezést használják annak leírására, hogy egy személy mennyi fájdalmat képes elviselni. Ezt két fő összetevő határozza meg: az agyba jeleket továbbító fájdalomreceptorok működése, valamint az, hogy az agy hogyan értelmezi ezeket a jeleket. A toleranciát mind biológiai, mind pszichológiai tényezők befolyásolják.

Mi befolyásolja a fájdalom érzékelését?

Pszichológiai ellenálló képesség: A magas önkontrollal és stressztűrő képességgel rendelkező emberek jobban tolerálják a fájdalmat, míg a szorongás és az alacsony stressztűrő képesség csökkenti a toleranciát.

Tapasztalat és szokások: A fájdalomnak való gyakori kitettség, például edzés vagy sérülések esetén, növelheti a toleranciát.

Nem és életkor: A kutatások azt mutatják, hogy a nők és a férfiak a hormonális és fiziológiai különbségek miatt eltérően érzékelhetik a fájdalmat. A fájdalomérzékelés az életkorral is változhat.

Genetika: A COMT enzim befolyásolja a fájdalommal összefüggő neurotranszmitterek, például a dopamin anyagcseréjét. Az enzim bizonyos genetikai variációival rendelkező embereknél magasabb vagy alacsonyabb lehet a fájdalomtűrő képesség.

Lehetséges-e lemérni a fájdalom határát?

A fent említett tényezők miatt a fájdalomtűrő képesség szintje változó. Az intenzív fájdalom, például a szülés vagy égési sérülések során tapasztalt fájdalom olyan erős lehet, hogy a szervezet védekező mechanizmussal, például ájulással reagál. Ez a vazovagális reflexnek köszönhető, amely a pulzusszám és a vérnyomás csökkenését okozza - írta meg a Gismeteo.

