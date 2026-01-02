Így segíthet a testén együnnepi lakoma után

Egy sor ünnepi lakoma után sokan fontolgatják a „méregtelenítést”, de a legtöbb speciális, a szervezetet méregtelenítő program nem más, mint marketingfogás – írja a Sports.kz .

A szakértő hangsúlyozza, hogy egy egészséges ember szervezete tökéletesen képes önállóan eltávolítani a méreganyagokat, köszönhetően a májnak, a vesének, a beleknek és a bőrnek. „Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a speciális méregtelenítő diéták ezt jobban tennék, mint a testünk” – jegyezte meg Kanevskaya.

Azonban még mindig lehetséges segíteni a szervezetnek a túlterhelés utáni gyorsabb regenerálódásban. Ehhez a professzor azt javasolja, hogy térjünk át egy könnyű, kiegyensúlyozott, ideális esetben mediterrán stílusú étrendre, megnövelve a hal, a zöldség és a teljes kiőrlésű gabonafélék mennyiségét.

A szakértő hatékony módszereket sorolt fel a test "megtisztítására":

— Növelje a vízbevitelt testsúlykilogrammonként 40-50 ml-re (a szokásos 30 ml-rel szemben). A citrom és a gyömbér hozzáadása a vízhez segíthet a vesék támogatásában.

— Koncentráljon a rostokra és az antioxidánsokra. Étrendedjébe iktass be zöld zöldségeket (brokkoli, spenót), citrusféléket, céklát, bogyós gyümölcsöket, almát és banánt.

— Támogassa a mikroflórát kefirrel, savanyú káposztával és más erjesztett élelmiszerekkel.

— Használjon természetes fűszereket, például fokhagymát és kurkumát, amelyek természetes antioxidánsok a máj számára.

— Térjen vissza a testmozgáshoz, amely javítja a szervezet kiválasztó funkcióját.

A szakértő szerint a legfontosabb a zsíros, sült, édes ételek és az alkohol kerülése. Ha krónikus betegségei vannak, különösen máj-, vese- vagy bélbetegségben szenved, konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen étrendi változtatást eszközölne.