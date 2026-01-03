El lehet kezdeni futni 60 felett?

Általános vélekedés, hogy a futás az életkorral veszélyessé válik az egészségre, különösen az ízületekre. A tudományos kutatások azonban azt mutatják, hogy nem az életkor a döntő tényező, hanem az, hogy az ember hogyan integrálja a futást az életébe.

Futás közben a láb minden egyes ütésnél a testsúlyának két-háromszorosával egyenértékű ütési terhelésnek van kitéve, és a térdízületek lényegesen nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mint a normál járás során. A test azonban képes alkalmazkodni az ilyen ütésekhez. Ezenkívül a mérsékelt mechanikai terhelés elengedhetetlen az egészséges mozgásszervi rendszer fenntartásához.

A térdízület mozgásra van tervezve, a benne lévő porc pedig erős és rugalmas. Tudományos adatok azt mutatják, hogy elégtelen testmozgással a csontok és a porcok fokozatosan elveszítik tulajdonságaikat. A futás ezzel szemben serkenti a megújulási folyamataikat.

Tanulmányok azt is kimutatták, hogy futás után az ízületi porc vastagsága átmenetileg csökken, de körülbelül két óra elteltével visszatér az alapértékre. A tudósok szerint ezek a változások javítják a porcszövet táplálását és segítenek alkalmazkodni a terheléshez.

Még mindig kevés tanulmány vizsgálja közvetlenül az idősebb felnőttek futási képességeit. A közvetett eredmények azonban biztatóak. Például a 65 év felettiek, akik elkezdték a nagy intenzitású ugró edzést, megnövekedett erőt és mobilitást tapasztaltak komoly mellékhatások nélkül. Ez arra utal, hogy a fizikai aktivitás, beleértve a futást is, ésszerű megközelítéssel bármely életkorban lehetséges.

A szakértők azt javasolják, hogy váltakozó sétával és rövid kocogással kezdjük, fokozatosan növelve a távolságot. A legtöbb sérülés nem magával a futással, hanem a terhelés hirtelen növekedésével kapcsolatos. További figyelmet kell fordítani a megfelelő táplálkozásra és a puhább edzőfelületek, például a füves talaj kiválasztására.

Így a futás felnőttkorban is hasznos lehet, ha hallgat a saját megérzéseire, és nem erőlteti az edzésfolyamatot - írta meg a Gismeteo.