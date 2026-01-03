Agyára mennek a molylepkék?

A bosszantó molyok nemcsak kellemetlen jelenlét, hanem valódi veszélyt jelentenek a holminkra és az élelmiszerekre.

A molylepke az élelmiszerben vagy ruhában a legnagyobb kárt okozza

Ennek a feltűnésmentes szárnyas rovarnak körülbelül 160 000 faja létezik. Otthonainkban jellemzően csak két faj található meg: a kamramoly és a ruhamoly.

Az ételmolyok imádják a száraz, nagy kiszerelésű eledelt. Lisztes, gabonapelyhes, cukoros, sőt tealeveles üvegekben rejtőznek. A ruhamolyok a selymet, a gyapjút és a szőrmét szeretik. Ezek a rovarok ruhákkal teli szekrényekben élnek - írja a Sport.kz.

Honnan jönnek a molyok a házba?

A molyok még a legtisztább lakásban is megjelenhetnek. A lárvák bejuthatnak az otthonba az élelmiszerekkel. A ruhamolyok új vagy használt ruhákon, bútorokon és szőnyegeken keresztül juthatnak be az otthonba. Séta, tömegközlekedés után vagy a háziállat szőréhez is tapadhatnak a ruhákhoz. Végül a molyok könnyen bejuthatnak a lakásba egy nyitott ablakon vagy szellőzőnyíláson keresztül.

Az illóolajok természetes molyriasztók.

Míg a kifejlett rovarokat kezelni kell, a fő hangsúlyt a lárvákon kell helyezni. A termékeket megvásárolhatjuk az üzletekben, de ezek elég drágák lehetnek. Ezért jobb, ha népi gyógymódokat használunk, ahogyan a nagyanyáink is ajánlották. Ebben az esetben illóolajokhoz fordulhatunk.

A következő olajok alkalmasak:

— A narancs vagy citrom kellemes citrusos aromát kölcsönöz és elriasztja a molyokat;

— A teafa egy erős fertőtlenítőszer, amelynek átható szaga van, amit a molyok nem bírnak elviselni;

— A muskátli gazdag virágos aromával rendelkezik, amely elriasztja a kártevőket.

Hogyan kell használni az illóolajokat?Áztason be vattakorongokat illóolajba, és helyezze el őket a szekrényekben. Illatosított tasakokat is készíthet belőlük. Helyezze olajba áztatott vattakorongokat vagy szárított gyógynövényeket szövetzacskókba, és akassza fel őket a ruhái közelébe. Ezek a természetes gyógymódok segítenek megszabadulni a molyoktól anélkül, hogy károsítaná az egészségét vagy a környezetét.