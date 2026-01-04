A sertés szervei helyettesíthetik-e az emberi szerveket?

Az állati szervátültetés a modern orvoslás fontos területévé válhat Mihail Kaabak sebész szerint. Az RTVI- nek adott interjújában Robert Montgomery amerikai transzplantációs sebész kijelentésére reagálva azt nyilatkozta, hogy a genetikailag módosított sertésvesék jobban átültethetők emberbe, mint az emberi donor szervek.

Kaabak szerint az emberi és állati szervátültetések nem állnak ellentétben egymással, és párhuzamosan fejlődnek, kiegészítve a meglévő megközelítéseket. Az emberi donor szervek akut hiányát, amely az orvosokat alternatív megoldások keresésére kényszeríti, a xenotranszplantáció iránti érdeklődés egyik fő okaként említette.

A sebész megjegyezte, hogy az átültetésre szánt emberi szervek gyakran különféle károsodásokkal vagy funkcionális korlátozottsággal rendelkeznek. A genetikailag módosított állati szervek mentesek az ilyen hibáktól, ami jelentős előny. Továbbá, magyarázta a szakember, az állati donorok alkalmazása leegyszerűsíti a transzplantációs folyamatot.

Kaabak hangsúlyozta, hogy az állati szervátültetéseket jelenleg kizárólag kísérleti körülmények között végzik. Ennek ellenére bízik benne, hogy ez a terület végül a transzplantációs orvoslás kiemelkedő részévé válik. Óvatosított az elhamarkodott következtetésektől is, miszerint a sertésszerveket könnyebben elfogadják, mint az emberieket, de hangsúlyozta, hogy az ilyen kutatások jelentős és nagyon szükséges távlatokat nyitnak meg az orvostudomány számára.