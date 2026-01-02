Új év, új fogadalmak

Új év, új örület. Most a chia magos belső zuhany pörög a közösségi médiában. Azt ígérik, hogy ez a varázslötty megszünteti a puffadást és lerobbantja rólunk a fölösleges úszógumit. De vajon tényleg tud ilyet?

A recept pofonegyszerű: egy-két evőkanál chia magot elkeverünk egy nagy pohár vízben, hagyjuk állni, amíg kocsonyás nem lesz, majd megisszuk

Sokan hiszik, hogy a bűneiket és a karácsonyi túlevést egyetlen reggeli itallal lehúzhatják a lefolyón. A belső zuhany néven futó chiakúra azonban egy kétélű fegyver, ami a dietetikusok szerint éppúgy okozhat megváltást, mint napokig tartó, kínzó puffadást.

Mi az a belső zuhany?

Természetes megoldás székrekedés ellen.

A rostok vizet kötnek meg, így lágyítják és növelik a széklet tömegét.

Ha nem iszunk mellé elég vizet, a méregtelenítés helyett brutális szorulást és puffadást okozhat.

Működik, de nem csodaszer – a fokozatosság és a hidratálás a kulcs.

Chia: valóban szuperétel vagy csak egy jól marketingelt mag?

A chai mag nem véletlenül kapta meg a superfood jelzőt. Egy chia mag tömegének majdnem a 40%-a tiszta rost, ami brutálisan magas aránynak számít az élelmiszerek között. Csak összehasonlításképpen: egy almában 100 grammonként mindössze 2-3 gramm rost van. De ezen felül:

Tele van antioxidánsokkal: védik a sejtjet a szabad gyökök pusztításától.

Fehérjebomba: 5 gramm fehérje jut minden unciára, ami védi az izmokat és a bőrt.

Mikrotápanyagok: foszfor, magnézium, vas és cink – minden, amitől az anyagcsere felébred.

Mi a recept?

A belső zuhanyról a közösségi média azt ígéri, hogy segít kimosni a szervezetbe nem illő dolgokat. A recept pofonegyszerű: egy-két evőkanál chia magot elkeverünk egy nagy pohár vízben, hagyjuk állni, amíg kocsonyás nem lesz, majd megisszuk. Beth Czerwony, a Cleveland Clinic dietetikusa szerint a titok a magok nedvszívó képességében rejlik: a chia mag súlyának akár 12-szeresét is képes felszívni.

Amikor ez a gél bekerül a szervezetbe, gyakorlatilag nehezékként funkcionál: vizet vonz a székletbe, lágyítja azt, és segít, hogy minden elinduljon, aminek el kell indulnia.

A méregtelenítő hatás árnyoldala: amikor a zuhanyból dugulás lesz

Bár a méregtelenítő hatás csábító, de a chia kétélű fegyver. A benne lévő rostok nagy része oldhatatlan, ami tökéletes a székrekedés ellen, de csak akkor, ha mellé brutális mennyiségű vizet iszunk.

A chia gél formájában szívja magába a folyadékot. Ha nincs elég víz a rendszerben, a massza besűrűsödik, és ahelyett, hogy takarítana, konkrétan eldugítja a beleket

– figyelmeztet Czerwony, írta meg a Life.

Így készítsük el az extra változatot

Hozzávalók:

1 evőkanál chia mag (kb. 10–12 g)

2,5–3 dl szénsavmentes víz (lehetőleg szobahőmérsékletű)

Fél citrom frissen facsart leve

Opcionális: egy csipet fekete só vagy cayenne bors (ha bírja a gyomrunk, a keringés fokozására)

Elkészítés lépésről lépésre: