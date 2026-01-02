Életmód
Új év, új fogadalmak
Valóban csodát tesz a chia magos belső zuhany?
Sokan hiszik, hogy a bűneiket és a karácsonyi túlevést egyetlen reggeli itallal lehúzhatják a lefolyón. A belső zuhany néven futó chiakúra azonban egy kétélű fegyver, ami a dietetikusok szerint éppúgy okozhat megváltást, mint napokig tartó, kínzó puffadást.
Mi az a belső zuhany?
- Természetes megoldás székrekedés ellen.
- A rostok vizet kötnek meg, így lágyítják és növelik a széklet tömegét.
- Ha nem iszunk mellé elég vizet, a méregtelenítés helyett brutális szorulást és puffadást okozhat.
- Működik, de nem csodaszer – a fokozatosság és a hidratálás a kulcs.
Chia: valóban szuperétel vagy csak egy jól marketingelt mag?
A chai mag nem véletlenül kapta meg a superfood jelzőt. Egy chia mag tömegének majdnem a 40%-a tiszta rost, ami brutálisan magas aránynak számít az élelmiszerek között. Csak összehasonlításképpen: egy almában 100 grammonként mindössze 2-3 gramm rost van. De ezen felül:
- Tele van antioxidánsokkal: védik a sejtjet a szabad gyökök pusztításától.
- Fehérjebomba: 5 gramm fehérje jut minden unciára, ami védi az izmokat és a bőrt.
- Mikrotápanyagok: foszfor, magnézium, vas és cink – minden, amitől az anyagcsere felébred.
Mi a recept?
A belső zuhanyról a közösségi média azt ígéri, hogy segít kimosni a szervezetbe nem illő dolgokat. A recept pofonegyszerű: egy-két evőkanál chia magot elkeverünk egy nagy pohár vízben, hagyjuk állni, amíg kocsonyás nem lesz, majd megisszuk. Beth Czerwony, a Cleveland Clinic dietetikusa szerint a titok a magok nedvszívó képességében rejlik: a chia mag súlyának akár 12-szeresét is képes felszívni.
Amikor ez a gél bekerül a szervezetbe, gyakorlatilag nehezékként funkcionál: vizet vonz a székletbe, lágyítja azt, és segít, hogy minden elinduljon, aminek el kell indulnia.
A méregtelenítő hatás árnyoldala: amikor a zuhanyból dugulás lesz
Bár a méregtelenítő hatás csábító, de a chia kétélű fegyver. A benne lévő rostok nagy része oldhatatlan, ami tökéletes a székrekedés ellen, de csak akkor, ha mellé brutális mennyiségű vizet iszunk.
A chia gél formájában szívja magába a folyadékot. Ha nincs elég víz a rendszerben, a massza besűrűsödik, és ahelyett, hogy takarítana, konkrétan eldugítja a beleket
– figyelmeztet Czerwony, írta meg a Life.
Így készítsük el az extra változatot
Hozzávalók:
- 1 evőkanál chia mag (kb. 10–12 g)
- 2,5–3 dl szénsavmentes víz (lehetőleg szobahőmérsékletű)
- Fél citrom frissen facsart leve
- Opcionális: egy csipet fekete só vagy cayenne bors (ha bírja a gyomrunk, a keringés fokozására)
Elkészítés lépésről lépésre:
- A keverés: szórjuk a chia magot egy nagy pohár vízbe. Fontos, hogy ne egyszerre zúdítsuk bele, hanem fokozatosan, miközben már keverjük.
- A pihentetés: hagyjuk állni legalább 10–15 percig. Ez a legfontosabb rész: a magoknak idő kell, hogy kiengedjék magukból a nyálkaanyagokat és kialakuljon a kocsonyás, gél állag.
- Az ismétlés: 5 perc után keverjük át még egyszer alaposan, hogy ne tapadjanak össze a magok csomókba a pohár alján.
- Az ízesítés: csavarjuk bele a citromot közvetlenül fogyasztás előtt.
- A technika: ne húzzuk le egyszerre, mint egy felest! Igyuk meg lassan, és utána a nap folyamán igyunk meg még legalább 1-2 pohár tiszta vizet, hogy a rostok valóban átmossanak és ne okozzanak fennakadást.