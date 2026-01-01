Reggeli előtt vagy után? Egy szakértő elárulja, mikor a legjobb fogat mosni

A reggeli és az esti fogmosás alapvető, ám a reggeli fogápolás körül sok vita van: érdemes-e reggeli előtt vagy után mosni a fogakat? Egy szakértő most elmondja, mikor a legideálisabb időpont.

A fogmosás ideje még mindig megosztja a szakemberek véleményét (képünk illusztráció)

Ha őszinték vagyunk, az ébredés, a kávézás és a munkába indulás közti rohanásban szinte nincs időnk ezen gondolkodni. Az interneten rákeresve sem találni egyértelmű választ, hiszen a vélemények nagyon eltérőek. Egy müncheni fogorvos most tisztázza a kérdést.

Fogmosás reggeli után? Csak egy feltétellel

„A fogak szempontjából a legjobb, ha körülbelül 30 perccel a reggeli után mosunk fogat” – mondja a Debié és Schätzl fogorvosi rendelő egyik szakértője.

Szerinte sokan reggel nem tudnak fél órát várni az étkezés után. Ha valaki mégis a reggeli után szeretne fogat mosni, a szakértő szerint soha ne azonnal nyúljon a fogkeféhez. Ennek oka az ételek savtartalma, ami átmenetileg felpuhítja a fogzománcot. Ha ebben az időszakban mosunk fogat, a fogfelszín megsérülhet, írta a Fitforfun.

Ezért jobb a fogmosás ébredés után

Ha reggel kevés az idő, a fogakat érdemes reggeli előtt megmosni – magyarázza a fogorvos. Éjszaka a gyomorsav leülepszik a fogakon.

Ha közvetlenül ébredés után mosunk fogat, az felső zománcréteg eltávolításával járhat. Bár ez is bizonyos mértékben terheli a fogat, még mindig jobb megoldás, mint közvetlenül reggeli után fogat mosni.