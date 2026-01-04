Mit kell enni az emésztés javítása érdekében?

Ha gyomorproblémái vannak, fontos, hogy foglalkozzon velük. Gyakoribbak is, mint gondolná, a Real Simple szerint 60-70 millió ember szenved emésztési problémáktól.

„Bár egyetlen étel nem oldhatja meg az összes gyomorproblémát, az ételválasztásai segíthetnek. Legalábbis az, amit megeszik (vagy megiszik), némi enyhülést hozhat. Példa erre: a gyömbér. Akár teában, akár ételben, vagy akár rágós cukorkában van, a gyömbérről köztudott, hogy segít enyhíteni a gyomorrontást, valamint más emésztési problémákat” – áll a cikkben.

Azonban nem ez az egyetlen étel, ami segíti az emésztést. Ezért neveztek meg a bélrendszer egészségével foglalkozó szakértők más, a szervezet számára hasznos fűszereket is.

Kurkuma

A kurkuma gyökere, amely széles körben ismert gyulladáscsökkentő tulajdonságairól, számos betegség kezelésére szolgál, az ízületi fájdalmaktól a bőrproblémákig. Még gyomor-bélrendszeri rendellenességek kezelésére is használják.

„A kurkuma gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, így jó fűszer a gyulladásos bélbetegségben (IBD) vagy a bél funkcionálisabb szintű gyulladásában szenvedők számára. A gyömbérhez hasonlóan a kurkuma is egy epeműködést serkentő gyógynövény, amely segítheti a zsírok emésztését, ha 15-20 perccel étkezés előtt fogyasztjuk, de kisebb valószínűséggel okoz gyomorégést vagy reflux tüneteket egyes embereknél, mint a gyömbér” – magyarázta Jena Volpe táplálkozási szakértő és gyógynövényszakértő.

Édeskömény

Az édesköménymag emésztésjavító eszközként való felhasználása hosszú múltra tekint vissza.

„Az édesköménymagokat a hagyományos kínai orvoslásban és az ájurvédában emésztést segítő tulajdonságaikról ismerik” – jegyzi meg Volpe.

Azonban ma is széles körben használják.

„Számos délkelet-ázsiai országban az édesköményt étkezés után fogyasztják az emésztés javítása érdekében” – hangsúlyozta a táplálkozási szakértő.

Tudományos tanulmányok is alátámasztják ennek a házi gyógymódnak a hatékonyságát a gyomor-bél traktusban. Kimutatták, hogy az édeskömény javítja a jóllakottság érzését, csökkenti a hányingert és a diszpepsziát.

Volpe szerint bizonyítékok vannak arra, hogy jelentősen enyhítheti az irritábilis bél szindróma tüneteit. Ezenkívül a tudósok azt is megállapították, hogy az édeskömény segíthet csökkenteni a gázképződést és a puffadást, de további kutatásokra van szükség ennek megerősítéséhez.

„Az édesköménymag fűszerként is használható, de a hagyma és a szára is ehető (és tápláló). Ez a növény antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezhet. Ezenkívül összefüggésbe hozták a menstruációs fájdalom és a policisztás ovárium szindróma (PCOS) enyhítésével, ami azt jelenti, hogy különösen előnyös lehet a nők egészségére nézve” – hangsúlyozta a Real Simple.

Kömény

A kömény világszerte népszerű fűszer, amelyet az indiaitól a mexikóiig számos konyhában használnak, és gazdag történelemmel rendelkezik.

„Klinikai bizonyítékok vannak arra, hogy a kömény javíthatja az emésztést és fokozhatja az emésztőenzimek (α-amiláz) aktivitását, amelyek segítenek a tápanyagok lebontásában, enyhítik az étkezés utáni kellemetlenségeket, és rendszeres fogyasztás esetén segítenek csökkenteni a gázképződést és a puffadást” – mondta Yi Min Teo táplálkozási szakértő.

Ánizs

Az ánizs a petrezselyemfélék családjába tartozik, de íze hasonló az édesgyökérhez. Lehet, hogy tudtán kívül te is használtál már ánizsmagokat süteményekben, például süteményekben, kenyerekben és kekszekben.

„Az étkezés előtt bevett ánizsolaj-kapszulákról kimutatták, hogy enyhítik az IBS (irritábilis bél szindróma – UNIAN) tüneteit, mint például a gázképződést, a puffadást és a hasi diszkomfortérzetet” – tette hozzá Volpe.

Az ánizs, amelyet a hagyományos kínai orvoslásban használnak, vírusellenes tulajdonságokkal is rendelkezik, és a csillagánizsban található vegyületet még vényköteles influenza elleni gyógyszerekben is kivonják és használják.

Borsmenta

Ha a gyömbér melegítő hatású fűszer, akkor a borsmenta hűsítő, mondja Volpe. Az irritábilis bél szindrómában szenvedőknek is segíthet.

„A borsmentalevél-kivonat, lassú felszívódású kapszulákban szedve, kis klinikai vizsgálatokban előnyösnek bizonyult az IBS-betegek számára” – teszi hozzá a táplálkozási szakértő.