Mikor a leghatékonyabb az anyagcsere: reggel vagy este?

Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor – legalábbis egy tanulmány szerint a fogyás sikerét befolyásolhatja a napi étkezések időpontja.

Az már jól ismert, hogy a tányérunk tartalma nagy szerepet játszik a fogyásban.

A Brigham and Women’s Hospital és a Harvard Medical School tanulmánya azonban azt mutatja, hogy az étkezés időpontja is döntő lehet a súlycsökkenés szempontjából.

A tanulmány részletei

A háromhetes vizsgálat során a kutatók azt vizsgálták, hogyan változik a hét férfi és nő anyagcseréje a nap folyamán.

A résztvevőket elzárták a külvilágtól, nem volt hozzáférésük az internethez vagy az időhöz. Minden étkezést rögzítettek, és tilos volt bármilyen plusz kalóriaégetést jelentő tevékenységet végezniük.

A lefekvési és ébredési időpontjaikat a kutatók szabályozták, és naponta négy órával eltolva változtatták azokat.

Így a kutatók képesek voltak az anyagcserét függetlenül elemezni a résztvevők megszokott étkezési, alvási és tevékenységi szokásaitól.

Az eredmények

„A három hét alatt kiderült, hogy a nyugalmi állapotban felhasznált energia mennyisége a napszaktól függ” – magyarázta Jeanne Duffy, a tanulmány vezetője a WebMD-nek, írta a Fitforfun.

„A délután késői és az esti órákban a résztvevők tíz százalékkal több kalóriát égettek el a reggelihez képest – annak ellenére, hogy a napi aktivitási szint állandó volt” – tette hozzá Duffy.

Az étkezések és alvás rendjének jelentősége

A kutatás tanulsága: az étkezési és alvási rendetlenségek hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz. Ez magyarázhatja, miért küzdenek gyakrabban súlyproblémákkal a műszakban dolgozók.

A jelenség okai még nem teljesen ismertek. „Lehet, hogy a testünk energiatakarékossági céllal kevesebb kalóriát éget a nap különböző időszakaiban” – vélekedik a kutató.

A rendszeresség segíthet a fogyásban

Egy pontos napirend, amely meghatározza, mikor eszünk és alszunk, elősegítheti a gyorsabb fogyást.

„Az étkezési és alvási szokásokban való rendszeresség elengedhetetlen az egészség és a testsúlykontroll szempontjából. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk minden nap ugyanabban az időben felkelni, lefeküdni, és a napi étkezéseinket is mindig ugyanabban az időpontban elfogyasztani” – magyarázza Duffy.