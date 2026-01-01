Életmód
Mikor a leghatékonyabb az anyagcsere: reggel vagy este?
Egy tanulmány szerint a napi étkezések és alvás ideje befolyásolja, mennyi kalóriát égetünk el
Az már jól ismert, hogy a tányérunk tartalma nagy szerepet játszik a fogyásban.
A Brigham and Women’s Hospital és a Harvard Medical School tanulmánya azonban azt mutatja, hogy az étkezés időpontja is döntő lehet a súlycsökkenés szempontjából.
A tanulmány részletei
A háromhetes vizsgálat során a kutatók azt vizsgálták, hogyan változik a hét férfi és nő anyagcseréje a nap folyamán.
A résztvevőket elzárták a külvilágtól, nem volt hozzáférésük az internethez vagy az időhöz. Minden étkezést rögzítettek, és tilos volt bármilyen plusz kalóriaégetést jelentő tevékenységet végezniük.
A lefekvési és ébredési időpontjaikat a kutatók szabályozták, és naponta négy órával eltolva változtatták azokat.
Így a kutatók képesek voltak az anyagcserét függetlenül elemezni a résztvevők megszokott étkezési, alvási és tevékenységi szokásaitól.
Az eredmények
„A három hét alatt kiderült, hogy a nyugalmi állapotban felhasznált energia mennyisége a napszaktól függ” – magyarázta Jeanne Duffy, a tanulmány vezetője a WebMD-nek, írta a Fitforfun.
„A délután késői és az esti órákban a résztvevők tíz százalékkal több kalóriát égettek el a reggelihez képest – annak ellenére, hogy a napi aktivitási szint állandó volt” – tette hozzá Duffy.
Az étkezések és alvás rendjének jelentősége
A kutatás tanulsága: az étkezési és alvási rendetlenségek hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz. Ez magyarázhatja, miért küzdenek gyakrabban súlyproblémákkal a műszakban dolgozók.
A jelenség okai még nem teljesen ismertek. „Lehet, hogy a testünk energiatakarékossági céllal kevesebb kalóriát éget a nap különböző időszakaiban” – vélekedik a kutató.
A rendszeresség segíthet a fogyásban
Egy pontos napirend, amely meghatározza, mikor eszünk és alszunk, elősegítheti a gyorsabb fogyást.
„Az étkezési és alvási szokásokban való rendszeresség elengedhetetlen az egészség és a testsúlykontroll szempontjából. Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk minden nap ugyanabban az időben felkelni, lefeküdni, és a napi étkezéseinket is mindig ugyanabban az időpontban elfogyasztani” – magyarázza Duffy.