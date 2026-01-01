Miért a quark a sportolók titkos fegyvere?

Ha izomépítés a cél, a quark gyakran az első választás. Gazdag fehérjében és ízletes. Azonban ez a fehérjében gazdag élelmiszer nemcsak az izmok építésére alkalmas.

Az egészséges táplálkozás világában a quark különösen előtérbe kerül, ha izomépítésről van szó, különösen a sovány változat.

Ez a fehérjében gazdag étel már szilárd helyet szerzett sok fitneszrajongó és sportoló étrendjében. De miért jó a quark az egész szervezet számára?

A quarkot különösen a sokoldalúsága miatt kedvelik. Számos módon elkészíthető, és alapot ad sok egészséges recepthez, írta a Fitforfun.

Süteményekben és sós ételekben egyaránt felhasználható. Egészséges összetevőként feldobhatja a smoothie-kat, tálakat, süteményeket vagy szószokat.

Miért olyan egészséges a quark?

Nemcsak a sokoldalúsága teszi különlegessé. A quark számos előnnyel jár a szervezet számára:

Magas fehérjetartalom

A quark gazdag minőségi fehérjében. A fehérjék létfontosságúak a szövetek építéséhez és helyreállításához, az izomtömeg megőrzéséhez, valamint az immunrendszer támogatásához.

Emellett a quark fehérjetartalma széles spektrumú aminosavakat biztosít, amelyek elengedhetetlenek a test különböző funkcióihoz. Néhány aminosavra a szervezetnek feltétlenül szüksége van, és ideális esetben az étrendből kell bevinni őket.

Kalcium és vitaminok

A quark gazdag kalciumban, amely fontos a csontok egészségéhez, az izmok működéséhez és a véralvadáshoz.

Továbbá különböző vitaminokat tartalmaz, például B12-, B2- (riboflavin) és B5-vitamint (pantoténsav). Ezek a vitaminok fontosak az energia-anyagcseréhez, a bőr egészségéhez és az idegrendszer működéséhez.

Jó az emésztésnek

Néhány quark-típus probiotikus baktériumokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak az emésztőrendszer egészségéhez, támogatva a bélflóra egyensúlyát.

Hosszú ideig tartó teltségérzet

A magas fehérjetartalom miatt a quark sokáig teltségérzetet biztosít, ami segíthet elkerülni a nassolást.

Alacsony zsírtartalom: segít a fogyásban

Különösen a sovány quark alacsony zsírtartalmú, így remek, zsírszegény fehérjeforrás. 100 grammban mindössze 73 kalória található, viszont körülbelül 13,5 g fehérjét tartalmaz – a quark tehát ideális társ lehet a fogyókúrában.

Segíthet-e a quark az izomépítésben?

A quark támogathatja az izomépítést, mivel nagyon jó fehérjeforrás, és számos tápanyagot tartalmaz, amelyek fontosak az izomnövekedéshez és az edzés utáni regenerációhoz.

Gazdag minőségi fehérjében, amely aminosavakból áll – ezek az izomszövet építőkövei. A fehérje alapvető az izmok helyreállításához és növekedéséhez edzés után.

Ugyanakkor a quark önmagában nem elegendő az izomépítéshez. Célzott edzésre, kiegyensúlyozott étrendre és elegendő pihenésre is szükség van, ezeket nem szabad elhanyagolni.

Quark: mértékkel fogyasztandó

Bár számos előnye van, nem szabad túl nagy mennyiségben fogyasztani. A laktózérzékenyek például nehezen emészthetik, ami puffadást, hasi fájdalmat vagy hasmenést okozhat.

Vásárlásnál érdemes figyelni arra is, hogy ne legyen hozzáadott cukor. Ha a natúr quark íze nem tetszik, fűszerekkel vagy természetes édesítőszerrel, például mézzel vagy juharsziruppal lehet ízesíteni. Alternatívaként gyümölccsel vagy magvakkal is feldobható, hogy változatosabb legyen a snack, vagy finomabb ízt kapjon.