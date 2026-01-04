Mi jobb a csontok egészségéért - tea vagy kávé?

Törés után a gyógyulási idő több hét, akár 2-3 hónap is lehet

A tea és a kávé eltérő egészségügyi előnyökkel jár, de ahogy a tudósok nemrég megerősítették, a tea mégis valamivel jobb a csontoknak - írja a The Washington Post.

Az ausztrál Flinders Egyetem kutatói közel 10 000, 65 éves és idősebb nő csontritkulásos töréseit vizsgálták. A kutatók feljegyezték a résztvevők által elfogyasztott tea és kávé mennyiségét, valamint megmérték a combnyak, egy gyakran törött csont ásványianyag-sűrűségét. A tanulmány eredményeit a Nutrients című folyóiratban tették közzé.

A kutatók azt vették észre, hogy 10 év elteltével azoknál, akik teát ittak, valamivel magasabb volt a combnyakcsont-sűrűség, mint azoknál, akik kávét ittak.

„Nem tudjuk pontosan, miért tűnik a tea jótékonyabbnak a kávénál, azonban a rendelkezésre álló sejtvizsgálatok alapján lehetséges, hogy a tea olyan vegyületeket tartalmaz, mint például a katechinek, amelyek stimulálhatják a csontszövetet alkotó sejteket, és ezáltal a csontsűrűség növekedéséhez vezethetnek” – magyarázta Ryan Liu, a tanulmány társszerzője.

De, ahogy megjegyezték, a teát fogyasztók magasabb csontsűrűsége nem volt túl feltűnő.

„Igaz, hogy a tea kis mértékben előnyös a csontsűrűséghez képest, de ez a különbség olyan kicsi, hogy klinikailag talán nem is annyira fontos” – mondta Michael Holick, a Bostoni Egyetem Chobanian és Avedisian Orvostudományi Karának endokrinológiai, cukorbetegséggel, táplálkozástudománysal és testsúlyszabályozással foglalkozó professzora, aki nem vett részt a tanulmányban.

Kendall Moseley, a Metabolikus Csontbetegségek és Osteoporosis Központ orvosigazgatója szerint az alacsony csontsűrűség növeli a csontritkulás és a csontok fokozatos elvékonyodásának kockázatát az életkorral, így az ember hajlamosabb a törésekre.

A kávé esetében a kutatók küszöbérték-hatást figyeltek meg: az ital mérsékelt fogyasztása – körülbelül napi két-három csésze – nem befolyásolta negatívan a csontsűrűséget, de öt vagy több csésze elfogyasztása alacsonyabb szintű e mutatót eredményezett. Azoknál, akik kávét és alkoholt fogyasztottak, a combnyakban is alacsonyabb volt a csontsűrűség.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgálatban résztvevők önbevalláson alapuló módszert alkalmaztak tea- vagy kávéfogyasztásuk becslésére.

„A kutatók a csészék számára kérdeztek rá, de nem az ital típusára, főzési módjára, méretére vagy erősségére” – jegyezte meg Anika Anam, a Yale Orvostudományi Egyetem adjunktusa, aki nem vett részt a tanulmányban.

A kutatók figyelembe vették az orális ösztrogén (egy csontokat erősítő hormonterápia) alkalmazását is, de nem vették figyelembe a tapasz formájában lévő transzdermális ösztrogént. Ezért nem vettek figyelembe minden tényezőt, amely befolyásolja a csontok erősségét, jegyzi meg a cikk.

Érdemes kávéról teára váltani?

Erre nincs szükség, mondják a szakértők.

„Számos tanulmány foglalkozik a koffein csontsűrűségre gyakorolt ​​hatásával, és az eredményeik gyakran ellentmondásosak” – hangsúlyozta Anam.

Például néhány tanulmány arra utal, hogy a kávénak pozitív hatása lehet, köztük egy 2016-os, a Plos One folyóiratban publikált, posztmenopauzás koreai nőkön végzett tanulmány, valamint egy 2018-as, a BMC Public Health folyóiratban publikált tanulmány. Összefüggésbe hozták a kávéfogyasztást a csontritkulás csökkent kockázatával. Egy idén korábban publikált metaanalízis pedig megállapította, hogy mind a tea, mind a kávé összefüggésben áll a betegség kialakulásának csökkent kockázatával

„Ez a tanulmány nem azt mondja, hogy abba kellene hagyni a kávéfogyasztást, vagy hogy a kávé rossz. Csupán arról van szó, hogy vannak bizonyos embercsoportok, akiknél nagyobb a csontsűrűség-vesztés kockázata – például azok, akik sok alkoholt fogyasztanak, vagy napi ötnél több csésze kávét isznak” – hangsúlyozta Liu.

A lényeg: Ha kávét iszik, mindenképpen korlátozza napi két-három csészére. Ez összhangban van az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) ajánlásával, amely napi legfeljebb 400 mg koffeint tartalmaz, ami körülbelül három 350 ml-es csésze kávénak felel meg.

„Mint mindenben, a mértékletesség a legjobb megközelítés. A kutatások valójában azt mutatják, hogy napi néhány csésze kávé nem káros a csontokra” – vonta le a következtetést Holik.