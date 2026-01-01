Így érdemes kezdeni reggel: három szokás, amit jobb elkerülni

Tudatos emberek három tipikus szokást kerülnének el reggelente, hogy nyugodtabban, fókuszáltabban és energikusabban induljon a napjuk.

1. Ne nyúljon rögtön a telefonhoz

A telefon első kézből való elérése csábító lehet, de az ébredést követő percekben az agy különösen érzékeny a külső ingerekre. Az üzenetek, a közösségi média és az e-mailek könnyen túlterhelhetik, még mielőtt az ébredés teljesen megtörténne. Tanulmányok szerint már a telefon közelsége is ronthatja a koncentrációt.

Javaslat: Kezdje a napot nyugodt reggelivel vagy néhány perc mozgással, és csak ezt követően vegye kézbe a telefont.

2. Ne használja a szundi gombot

A „még egy kis alvás” csábítása ellenére a szundi gomb használata összezavarja az alvási ritmust. A Harvard Health szerint ez „sleep inertia”-hoz, vagyis szellemi tompasághoz vezethet, amely órákig lassíthatja a napi működést.

Javaslat: Keljen fel az első csörgésre, még ha nehéz is. A szervezet rövid idő alatt hozzászokik ehhez a ritmushoz.

3. Kerülje a reggeli káoszt

Egy hektikus kezdés az egész napot fárasztóvá teheti. Terv nélkül nő a stressz és a túlterheltség esélye. Tanulmányok szerint egy egyszerű, rendszerezett reggeli rutin erősíti az önkontrollt és segít nyugodtabbnak maradni, írta a Fitforfun.

Javaslat: Egy rövid napi terv, egy nyugodt pillanat vagy tíz perc mozgás már jelentős különbséget eredményezhet a nap folyamán.