Hogyan lehet megszabadulni a penésztől a fürdőszobában?

Leggyakrabban a penész a csempék között terjed, és a fugán jelenik meg.

A fürdőszobában vagy zuhanyzóban a csempék közötti fugákban lévő penész egyike azoknak a bosszantó problémáknak, amelyek folyamatosan felbukkannak. Lassan jelenik meg, majd hirtelen mindenhol megjelenik – sötét csíkok, dohos szag és makacs foltok, amelyek egyszerűen nem akarnak eltűnni. A Southern Living szerint a penész amellett, hogy ronda kinézetű, a fugákat is tönkreteheti, és idővel ronthatja a beltéri levegő minőségét.

A megfelelő eszközökkel és módszerekkel a penész teljesen eltávolítható a fugák újrafugázása vagy erős vegyszerek használata nélkül.

Miért képződik penész a fürdőszobában?

Ennek több oka is van. Ryan Noll, a takarítószolgálat alapítója szerint a penész szereti a nedvességet, a meleget és a szerves anyagokat. „Tehát a zuhany a tökéletes hely a penész számára” – magyarázza.

Azt mondja, hogy a porózus fuga mindent elnyel – vizet, bőrsejteket és egyebeket. Ez a kombináció valóságos penész „svédasztallá” teszi. A rossz szellőzés csak ront a helyzeten. Ha nincs elegendő légáramlás a zuhany használat utáni szárításához, a nedvesség tovább megmarad a felületeken. Ez tökéletes nedves környezetet teremt a penészspórák számára, hogy megtelepedjenek és mélyen a fugában növekedjenek. A helyiség szárazon tartása ugyanolyan fontos, mint a tisztítása.

A penészes fuga tisztításának legjobb módszerei

Többféle tisztítási módszer létezik a penészes fuga leküzdésére. Ezek a következők:

Természetes módszer: Ecet és szódabikarbóna paszta. Ez egy nem mérgező, környezetbarát módszer. Biztonságos gyermekek és háziállatok mellett is, könnyen beszerezhető, és jól működik a könnyű felületi penész eltávolítására. Azonban előfordulhat, hogy nem elég erős. Ezenkívül ez a módszer képes maratni a természetes követ, például a márványt vagy a travertint.

Hidrogén-peroxidos módszer: Permetezés és súrolás. Ez a módszer egyensúlyt teremt a hatékonyság és a nem toxikus hatás között – antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik, és erős füstök nélkül fehérít. A legtöbb fuga- és csempetípushoz biztonságos. A módszer azonban bizonyos időt igényel, és nem feltétlenül távolítja el teljesen a penészt a porózus fugák mélyén.

Fehérítési módszer: Mélyen ülő penész esetén óvatosan alkalmazza. Ez a módszer a legerősebb megoldás a penész elpusztítására és a fuga fehérítésére – dupla csapás. Meglehetősen gyorsan hat, ami ideális, ha a penész széles körben elterjedt vagy makacs. Olcsó és könnyen elérhető is, ami mindig jó dolog.

Ez a módszer azonban káros a bőrre, a tüdőre és a szövetekre. Idővel pedig ronthatja a fuga állapotát, ha túl gyakran alkalmazzák. Természetes kövön semmiképpen se alkalmazza ezt a módszert, mert tönkreteszi azt.

A jövőbeli penészképződés megelőzése

Kerülni kell a víz pangását. Szükség esetén minden zuhanyozás után törölje át a falakat és az üveget kaparóval. Az ajtókat és ablakokat hagyja nyitva, a függönyöket pedig alaposan szárítsa meg.

A szakértő azt is javasolja, hogy minden zuhanyozás után vagy akár közben is kapcsoljuk be a ventilátort. Azt is mondja, hogy viasszal be lehet vinni azokat a területeket, ahol felgyűlik a víz – akár a zuhanykabin üvegajtaját is. Akár autóviaszt is használhatunk.