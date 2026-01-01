Ezekkel a konyhai trükkökkel sokat spórolhatunk az ünnepek után

Az ünnepi költekezés után sokan megérzik a bevásárlások súlyát – különösen a konyhában. A jó hír az, hogy a spórolás nem egyenlő az ízetlen kompromisszumokkal: néhány tudatos döntéssel és egyszerű konyhai trükkel látványosan csökkenthetők a kiadások.

Az ünnepek után sokan szeretnénk kicsit visszavenni a kiadásokból – különösen a konyhában. Jó hír, hogy a spóroláshoz nem kell lemondani a finom ételekről: csak egy kis tudatosságra és néhány okos trükkre van szükség.

Spórolás a konyhában

Az alábbi 10 pénztárcabarát tippet a Godd Fodd szakértői gyűjtötték össze. Lássuk, melyek ezek!

Főzzünk nagyobb adagokat és használjuk ki a fagyasztót

Ha már főzünk, készítsünk dupla adagot – az extra mennyiséget fagyasszuk le. Így nemcsak energiát, de időt is spórolhatunk, és bármikor előkaphatunk egy kész ebédet a rohanós napokon. Fűszerek nagy tételben – közösen olcsóbb

Vásároljunk egzotikus fűszereket világkonyhás boltokban – ezek nemcsak olcsóbbak, de kevesebb csomagolással is járnak. Ráadásul, ha barátokkal osztozunk egy-egy csomagon, még többet spórolhatunk. Konzerv bab – igazi jolly joker

Legyen mindig kéznél egy-két konzerv bab. Tökéletesen nyújtja a chilit, dúsítja a leveseket, gazdagítja a salátákat. Nem drága, laktató és tele van fehérjével. Fagyasztott zöldség = okos választás

A fagyasztott szójabab (edamame) és áfonya nemcsak pénztárcabarát, de tápláló is. Dobjuk őket salátába, stir-fryba vagy reggeli zabkásába – egész évben elérhetők. Termesszünk otthon!

Nincs is jobb a saját termesztésű paradicsomnál vagy fűszernövénynél. Olcsó, friss, vegyszermentes – és az ablakpárkány is elég hozzá. A bazsalikom, menta vagy petrezselyem remekül érzi magát cserépben is. Ne dobjuk ki a zöldségmaradékot – főzzünk belőle alaplevet

Gyűjtsük a zöldséghéjakat, szárakat, csutkákat a fagyasztóban, majd főzzünk belőlük házi alaplevet. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy nulla hulladékkal dolgozzunk, miközben mélyebb ízt adhatunk az ételeinknek. Alap ízesítők mindig legyenek otthon

Tartalékoljunk fokhagymát, csilipelyhet, szardellát, kapribogyót – ezekből egy gyors tésztavacsora is isteni lehet. Kevés pénzből, sok íz. Csontból is lehet érték – készítsünk csontlevest!

A megmaradt csirkecsontból csodás csontlevest készíthetünk, ami nemcsak tápláló, hanem a bélrendszer egészségét is támogatja. Lefagyasztható, és alapként használható sok ételhez. Készítsünk előre – süssünk nagyobb adagokat

Ha van időnk, készítsünk elő nagyobb adagokat: például panírozott csirkét vagy palacsintát. Lefagyaszthatjuk, és mikróban vagy air fryerben pár perc alatt tálalható. Tervezzük meg a heti menüt

A heti menütervezés és a bevásárlólista segít elkerülni a felesleges vásárlást. Ha tudjuk, mit főzünk, könnyebben be tudjuk osztani az alapanyagokat, kevesebb megy kárba – és kevesebbet is költünk.

A spórolás nem feltétlenül jelent lemondást – csak egy kis kreativitásra és előrelátásra van szükség. Ezekkel a tippekkel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem az élelmiszer-pazarlást is csökkenthetjük, miközben egészséges és finom ételeket készítünk – írta meg a mindmegette.hu.