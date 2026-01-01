Életmód
Ezekkel a konyhai trükkökkel sokat spórolhatunk az ünnepek után
Egy kis tudatosságra van csak szükség
Spórolás a konyhában? Néhány trükkel nagyon is lehetséges
Fotó: AFP/BSIP/Chassenet
Az ünnepek után sokan szeretnénk kicsit visszavenni a kiadásokból – különösen a konyhában. Jó hír, hogy a spóroláshoz nem kell lemondani a finom ételekről: csak egy kis tudatosságra és néhány okos trükkre van szükség.
Spórolás a konyhában
Az alábbi 10 pénztárcabarát tippet a Godd Fodd szakértői gyűjtötték össze. Lássuk, melyek ezek!
- Főzzünk nagyobb adagokat és használjuk ki a fagyasztót
Ha már főzünk, készítsünk dupla adagot – az extra mennyiséget fagyasszuk le. Így nemcsak energiát, de időt is spórolhatunk, és bármikor előkaphatunk egy kész ebédet a rohanós napokon.
- Fűszerek nagy tételben – közösen olcsóbb
Vásároljunk egzotikus fűszereket világkonyhás boltokban – ezek nemcsak olcsóbbak, de kevesebb csomagolással is járnak. Ráadásul, ha barátokkal osztozunk egy-egy csomagon, még többet spórolhatunk.
- Konzerv bab – igazi jolly joker
Legyen mindig kéznél egy-két konzerv bab. Tökéletesen nyújtja a chilit, dúsítja a leveseket, gazdagítja a salátákat. Nem drága, laktató és tele van fehérjével.
- Fagyasztott zöldség = okos választás
A fagyasztott szójabab (edamame) és áfonya nemcsak pénztárcabarát, de tápláló is. Dobjuk őket salátába, stir-fryba vagy reggeli zabkásába – egész évben elérhetők.
- Termesszünk otthon!
Nincs is jobb a saját termesztésű paradicsomnál vagy fűszernövénynél. Olcsó, friss, vegyszermentes – és az ablakpárkány is elég hozzá. A bazsalikom, menta vagy petrezselyem remekül érzi magát cserépben is.
- Ne dobjuk ki a zöldségmaradékot – főzzünk belőle alaplevet
Gyűjtsük a zöldséghéjakat, szárakat, csutkákat a fagyasztóban, majd főzzünk belőlük házi alaplevet. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy nulla hulladékkal dolgozzunk, miközben mélyebb ízt adhatunk az ételeinknek.
- Alap ízesítők mindig legyenek otthon
Tartalékoljunk fokhagymát, csilipelyhet, szardellát, kapribogyót – ezekből egy gyors tésztavacsora is isteni lehet. Kevés pénzből, sok íz.
- Csontból is lehet érték – készítsünk csontlevest!
A megmaradt csirkecsontból csodás csontlevest készíthetünk, ami nemcsak tápláló, hanem a bélrendszer egészségét is támogatja. Lefagyasztható, és alapként használható sok ételhez.
- Készítsünk előre – süssünk nagyobb adagokat
Ha van időnk, készítsünk elő nagyobb adagokat: például panírozott csirkét vagy palacsintát. Lefagyaszthatjuk, és mikróban vagy air fryerben pár perc alatt tálalható.
- Tervezzük meg a heti menüt
A heti menütervezés és a bevásárlólista segít elkerülni a felesleges vásárlást. Ha tudjuk, mit főzünk, könnyebben be tudjuk osztani az alapanyagokat, kevesebb megy kárba – és kevesebbet is költünk.
A spórolás nem feltétlenül jelent lemondást – csak egy kis kreativitásra és előrelátásra van szükség. Ezekkel a tippekkel nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem az élelmiszer-pazarlást is csökkenthetjük, miközben egészséges és finom ételeket készítünk – írta meg a mindmegette.hu.