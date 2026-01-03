Enyhítheti a cukorbetegség tüneteit és csökkentheti a rák kockázatát

A zöld és a fekete teához hasonlóan a fehér tea is a Camellia sinensis leveléből származik. Ez a cserje őshonosan Ázsiában, de világszerte termesztik. Csak a kínai Fujian tartomány különleges körülményei között termő teanövény különleges fajtája ad a valódi fehér tea számára elfogadható leveleket.

A szüret időzítése (kora tavasszal, mielőtt a friss rügyek teljesen kinyílnak) és a feldolgozás (minimális, az oxidáció csökkentése és a finom ízek megőrzése érdekében) szintén kulcsfontosságú a fehér tea egyediségéhez. És ez még nem minden, ami megkülönbözteti.

Hui Tsung császár a teáról szóló disszertációjában a fehér teát a legritkább és legmagasabb minőségű teának nyilvánította.

Ez a kivételesen gondos gyártási folyamat, amely feltárja a tea lágy gyümölcsös-virágos jegyeit, és lehetővé teszi, hogy a fiatal levelek megőrizzék halvány ezüstös színüket: ez a szín adja a tea nevét, amelyet a rügyek alatt található puha, fehér szőrszálak szokatlanul nagy száma hoz létre.

Ez tartja meg a magas polifenol-tartalmat is, amelyről úgy gondolják, hogy a fehér tea számos figyelemre méltó egészségügyi előnyének gyökere.

A Camellia sinensis levelében számos vegyület fordul elő, köztük koffein, aminosavak (például L-theanin) és polifenolok. Mivel a teák közül a fehér tea a legkevésbé feldolgozott, állítólag a fehér tea büszkélkedhet a természetes vegyületek legmagasabb koncentrációjával.

A fehér tea egyik legnépszerűbb előnye, hogy a kutatások szerint segítheti a fogyást. Egy tanulmány megállapította, hogy a fehér tea kivonattal kezelt emberi zsírszövetben egyrészt csökkent az új zsírsejtek növekedése, másrészt fokozódott a bennük már található zsír lebontása. A kutatók úgy vélik, hogy a fehér teában található epigallokatechin-3-gallát (EGCG) polifenol magas szintje magyarázza ezeket a hatásokat.

A fehér tea a magas cukor- és zsírtartalmú italok kalóriamentes alternatívájaként az egészséges fogyást is támogathatja.

A fehér tea az immunsejteket is védheti. A Langerhans-sejtek – az immunrendszer kulcsfontosságú része a rákos melléktermékek felismerésében – nagyon érzékenyek a napkárosodásra. Kutatók tesztelték, hogy a fehér tea kivonattal védett bőr hogyan reagál a napfényre, és megállapították, hogy a fehér tea helyreállította a Langerhans-sejtek immunfunkcióját.

A kutatások szerint a fehér tea egyik legértékesebb előnye, hogy támogathatja a szív egészségét. A teában található katechinekről megállapították, hogy csökkentik a szívbetegségekből eredő halálozás kockázatát. További tanulmányok ezen a területen megállapították, hogy a tea katekinjei csökkentik a „rossz” koleszterin felszívódását a bélből, miközben növelik a kívánatos (nagy sűrűségű lipoprotein) koleszterinszintet, javítva ezzel a szív- és érrendszer állapotát.

A DNS-mutáció az első lépés, amely a rák kialakulásához vezet. A tudósok meg tudják állapítani, hogy egy vegyület képes-e megakadályozni ezeket a mutációkat, és a fehér teát tesztelték, miután ígéretes eredményeket találtak a zöld teával. A fehér tea még hatékonyabbnak bizonyult a DNS-mutációk gátlásában, és a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy védőhatása lehet a rák ellen.

A fehér tea fogyasztása öregedésgátló hatással lehet a bőrre. Bizonyítottan gátolja a kollagént és elasztint (a bőrünkben lévő, annak rugalmasságát megőrző vegyi anyagokat) lebontó enzimeket. Antioxidáns hatása emellett segít megvédeni a bőrt a mindennapi károsodástól.

Kutatások szerint a fehér tea fogyasztása enyhítheti a cukorbetegség tüneteit, például a polydipsiát, a magas plazma glükózszintet és a csökkent inzulinszekréciót.

Állatkísérletek bizonyítják a tea, különösen a fehér tea gyulladáscsökkentő hatását. A kutatók megállapították, hogy a teakatechinek rendszeres fogyasztása felgyorsíthatja az izmok regenerálódását, és azt feltételezik, hogy ez antioxidáns tulajdonságaiknak köszönhető.

A fehér tea fogyasztása támogathatja a száj egészségét is. A katechinek mellett a fehér tea tanninokat és fluoridot is tartalmaz. A katechinek a lepedékképző baktériumok (Streptococcus mutans) ellen küzdenek, a tanninok pedig védelmet nyújthatnak a fogakat idővel elhasználó enzimekkel szemben. A fluoridról köztudott, hogy hatékony a fogszuvasodás elleni küzdelemben, ezért széles körben használják a fogkrémekben.