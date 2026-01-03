Egy népszerű fűszerről kimutatták, hogy képes elnyomni a daganat növekedését

A kurkumin, egy biológiailag aktív vegyület, amely a kurkuma – egy népszerű kulináris fűszer – gyökerében található, megzavarhatja a tumornövekedés alapját képező kulcsfontosságú anyagcsere-utakat. Erre a következtetésre jutottak a Nutrients folyóiratban megjelent nagyszabású áttekintő tanulmány szerzői. A tanulmány kimutatja, hogy a kurkumin szisztémásan, nem pedig szelektíven hat, és egyidejűleg több létfontosságú folyamatra is hatással van a rákos sejtekben.

Elsősorban az anyag gátolja a tumorspecifikus függőséget a gyorsított glikolízistől, még oxigén jelenlétében is. Ezzel egyidejűleg a kurkumin megzavarja a zsírsavak és aminosavak szintézisét, csökkenti a mitokondriális aktivitást, és korlátozza a sejtek energiaforrásokhoz való hozzáférését. Számos modellben ferroptózist is kiváltott – a programozott sejthalál egy formáját, amely az oxidált lipidek felhalmozódásával jár, amire a tumorok különösen érzékenyek.

A szerzők hangsúlyozzák a kurkumin fontos szerepét a PI3K/Akt, AMPK és NF-κB jelátviteli útvonalak aktiválásában, amelyek összekapcsolják az anyagcserét a gyulladással, a sejtek túlélésével és a terápiarezisztenciával. Ennek eredményeként a kurkumin nemcsak lassítja a tumor növekedését, hanem fokozhatja a rákos sejtek érzékenységét a kemoterápiával és a sugárterápiával szemben, csökkentve a gyógyszerrezisztencia valószínűségét.

A kutatók azonban egy fontos kikötést tesznek: a kurkumin klinikai potenciálját jelenleg alacsony biohasznosulása korlátozza – gyorsan elbomlik a szervezetben és rosszul szívódik fel.