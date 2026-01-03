A levegő minősége hatással van a tinédzserek agyára?

Amerikai kutatók összefüggést fedeztek fel a légszennyezés és a pubertáskorban felgyorsult agykéreg-vékonyodás között gyermekeknél. Az eredményeket az Environmental Research folyóiratban tették közzé.

A légszennyezettség súlyosan károsíthatja a szervezetet és irritálja a szemet és a légutakat is

A tanulmány körülbelül 11 000 gyermek adatain alapul. A tudósok elemezték, hogy a különböző szennyező anyagoknak való kitettség hogyan korrelál a kéreg vastagságának változásaival a pubertás alatt. Az elemzés kimutatta, hogy még a viszonylag alacsony szennyezőanyag-koncentrációk is a kéreg vastagságának gyorsabb csökkenésével járnak.

A tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy a megfigyelt hatás nem feltétlenül jár azonnali klinikai tünetekkel. Hosszabb távon azonban az ilyen változások hatással lehetnek a kognitív funkciókra és az érzelmi szabályozásra.

Egy pubertáskor korai szakaszában lévő gyermekcsoportról kiderült, hogy különösen érzékeny a légszennyezés hatásaira. A kutatók szerint ebben az időszakban a fejlődő agy a legsebezhetőbb a környezeti tényezőkkel szemben.

A szakértők szerint az eredmények arra utalnak, hogy felül kell vizsgálni a jelenlegi levegőminőségi előírásokat. Azt is fontosnak tartják, hogy a környezeti feltételeket tényezőként vegyék figyelembe a gyermekek és serdülők egészségének felmérése és védelme során.