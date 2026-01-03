A haj nem úgy nő, ahogy a tudomány évtizedek óta gondolta

Egy új, fejlett valós idejű képalkotó technikákat alkalmazó tanulmány cáfolta azt a hagyományos elképzelést, hogy a hajat egyszerűen a hajhagymákon belüli sejtosztódás „tolja” felfelé. Kiderült, hogy a hajnövekedés egy komplex sejtes „koreográfia” és aktív nyúlás eredménye.

A legfontosabb felfedezés az, hogy a tüsző külső rétegei – a külső gyökérhüvely – lefelé spirálisan húzódnak, olyan erőt hozva létre, amely a belső struktúrákat és magát a hajat is felfelé húzza, mint egy apró motor. A tudósok szerint ez a folyamat a sejtekben található aktinfehérje-hálózatoktól függ: ezek megzavarása több mint 80%-kal csökkenti a növekedést.

A valós idejű 3D mikroszkópia első alkalommal tette lehetővé számunkra, hogy közvetlenül megfigyeljük ezt a dinamikát. A kísérletek kimutatták, hogy még akkor is, ha a sejtosztódás leáll, vagy a tüsző egy része eltávolításra kerül, a haj továbbra is felfelé mozog, ami a „húzó”, nem pedig a „toló” növekedési mechanizmus túlsúlyára utal.

Ez a felfedezés megváltoztatja a hajbiológia alapvető megértését, és új lehetőségeket nyit meg a hajhullás kezelésének, a gyógyszertesztelésnek és a regeneratív gyógyászatnak a fejlesztésében - írta meg a Gismeteo.