Váratlan összefüggést fedeztek fel a vitaminok és a rák kockázata között

Az egyes vitaminok fogyasztása eltérő hatással lehet a rák kockázatára, derül ki az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Vizsgálatának (NHANES) 2003 és 2016 közötti adatainak nagyszabású elemzéséből. A tanulmányban több mint 29 000 felnőtt vett részt, akik közül közel 3000-nél diagnosztizáltak rákot. A tanulmány a Frontiers in Nutrition című folyóiratban jelent meg.

Az elemzés kimutatta, hogy a legmagasabb B3-vitamin-bevitellel rendelkező embereknél 22 százalékkal alacsonyabb volt a rák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik a legalacsonyabb bevitelt kapták. Ez az összefüggés a kor, a nem, az életmód és egyéb tényezők figyelembevétele után is állandó maradt.

Eközben az A-vitamin esetében ellentétes hatást figyeltek meg: a fogyasztás növekedésével a daganatok kockázata is nőtt. A teljes statisztikai korrekció után a magasabb A-vitamin-fogyasztású embereknél a rák valószínűsége körülbelül 38 százalékkal magasabb volt. A folsav esetében az összefüggés nemlineáris volt: a megnövekedett kockázat csak szűk fogyasztási tartományon belül – körülbelül napi 267–367 mikrogramm – volt megfigyelhető.

Más vitaminok és antioxidánsok, beleértve a C-, E-, B-komplex és K-vitamint, valamint az alfa- és béta-karotint, nem mutattak statisztikailag szignifikáns összefüggést a rák kockázatával. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a tanulmány megfigyeléses, és nem bizonyít ok-okozati összefüggést. Az eredmények azonban rávilágítanak az egyes vitaminok magas bevitelével kapcsolatos óvatosság szükségességére, és hosszú távú prospektív vizsgálatokban való megerősítést igényelnek.