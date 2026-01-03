Természetes gyógymódot fedeztek fel a zsírmájbetegségre

Tudósok egy ígéretes növényi alapú vegyületről számoltak be, amely csökkentheti az alkoholmentes zsírmájbetegség (NAFLD), az egyik leggyakoribb anyagcserezavar kockázatát. A Food & Function (F&F) folyóiratban megjelent tanulmány szerint az ultraszűrt glutelin, az eperfa levelében található fehérje, jelentősen javítja a máj egészségét az elhízásban és a magas zsírtartalmú étrendet követő egyéneknél.

Sejt- és egérkísérletekben a glutelin-kiegészítés csökkentette a zsírlerakódást a májban, csökkentette a triglicerid- és koleszterinszintet, valamint enyhítette a gyulladás és a szervkárosodás jeleit. Magas zsírtartalmú étrenden lévő állatoknál a kiegészítő lassította a súlygyarapodást, javította a vérképet és csökkentette a májkárosodással összefüggő enzimek aktivitását.

További elemzések kimutatták, hogy a hatás nemcsak a gyulladásos jelátviteli útvonalak elnyomásával, hanem az anyagcsere-átalakítással is összefügg – konkrétan az epesavak és aminosavak anyagcseréjével. A szerzők szerint az eredmények arra utalnak, hogy az eperlevél glutelin funkcionális élelmiszer-összetevőként hasznosítható a zsírmáj megelőzésében és kezelésében, bár klinikai vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy megerősítsék a hatását embereken.