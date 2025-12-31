Öt gyógyszer a másnaposság ellen, amelyeket minden szupermarketben kaphat

Aki fel akar készülni a másnaposságra, a szokásos bevásárlás mellett gyorsan beszerezheti ezeket a házi gyógymódokat.

Aki már most tudja, hogy újévkor másnapossággal fog ébredni, még ma megteheti a szükséges óvintézkedéseket, és bevásárláskor beszerezhet néhány bevált házi gyógymódot:

1. Gyümölcs és zöldség a másnaposság elleni reggelire

Általában azt javasolják, hogy a másnaposság elleni reggeli legyen minél kiadósabb, sósabb és zsírosabb. Súlyos másnaposság esetén azonban a májunk általában azzal van elfoglalva, hogy lebontsa a fogyasztott alkoholt, és teljes gőzzel dolgozik.

A májat egy nehéz reggelivel még jobban megterhelni inkább kontraproduktív. Jobb, ha olyan ételeket fogyasztunk, amelyek magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkeznek. Elsősorban gyümölcsök és zöldségek, pl. smoothie-ban vagy gyümölcssalátában.

Aki inkább kiadós reggelit szeretne, válasszon teljes kiőrlésű kenyeret és egy reggeli tojást. Egy evőkanál zabpehely vagy egy pohár tej is segíthet a gyomorsav kötésében, és így enyhítheti a másnaposság tüneteit.

2. Csirkeleves ebédre

Újév napján délben jót tehet magának egy leves vagy egy pörkölt formájában. Különösen a csirkeleves állítja vissza az elektrolit-egyensúlyt. Sok szupermarket és drogéria ma már speciális elektrolit-oldatokat is árul.

3. Víz, almalé és gyógytea

A megfelelő folyadékbevitel nem csak másnap reggel fontos a szervezet számára – már előző este is megelőző jelleggel igyon egy pohár vizet az egyes italok között. Aki lefekvés előtt fél-egy liter vizet iszik, az másnap elkerülheti a fejfájást.

Ha már késő van, és reggel fájó fejjel ébred, tegyen magának és gyomrának egy nagy szívességet, és igyon szénsavmentes vizet – a szénsav irritálja a gyomrot. Ha a könnyű másnaposság elleni reggeli mellé vizet, teát és almalevet iszik, biztosan hamarosan újra formában lesz.

4. Igyon kávét citrommal

A megfelelő mennyiségű víz mellett a kávé is gyors segítséget nyújthat, és főleg enyhíti a fejfájást. A hatás még erősebb, ha friss citromlevet ad hozzá.

Ezt a fejfájás elleni hatást eredetileg az olaszok fedezték fel – generációk óta esküsznek az eszpresszóra citrommal, és ez a kombináció valóban csökkenti a fájdalomérzetet.

Akinek ez az ötlet felfordulást okoz a gyomrában, átállhat fekete teára is. A hatás ugyanis abból adódik, hogy a koffein és a citromsav blokkolja egy enzim képződését, amely a fájdalom továbbításáért felelős anyagok felszabadulását szabályozza. A túl sok kávé fogyasztását azonban kerülni kell, mert a túl sok koffein viszont fejfájást okozhat.

5. Gyömbér vagy kamilla tea

Aki a kávé után is rosszul érzi magát, friss gyömbérből készíthet teát. A gyömbértea gátolja a gyomorsav termelését és megnyugtatja az idegrendszert. Hasonlóan a kamillateához, ezért kiválóan alkalmas a gyomorégés, hányinger és szédülés ellen - írja a focus.de.